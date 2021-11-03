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Gündem Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu
Gündem

Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu

İyice kontrolden çıkan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Atatürk’ üzerinden provokatif hareketlerde bulunuyor. Gündemde kalabilmek için her türlü oyunu sahnelemeye çalışan Baş, İstanbul Valiliği’ne ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 04:25:00 - 2021-11-03 08:26:08
Babası gitti şimdi de oğlu sahnede: Ayasofya’da ‘Atatürk için mevlid’ başvurusunda bulundu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 10 Kasım’da Ayasofya Camisi’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün için 'mevlid' okutmak istediklerini, bunun için İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını söyledi.

Sosyal medyadan duyurdu

"Umarım izin verirler" diyen Baş, paylaşımında "Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık" dedi.


Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş
Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

Biyografi

Hüseyin Baş kimdir kaç yaşındadır? BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

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Yorumlar

oflu baba

BEYAZ LEBLEBI VE RAKI,DA VERECEKMISINIZ MALUM COK SEVERDI RAHMETLI
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Bozok

Bir ateist için Yüce Allah'ımdan af dileyecek. Vallahi M.Kemal hayatta olsaydı şu durumu bir görse o bile şaşardı, kalırdı.
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