  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ORC tarafından 30 Büyükşehir’de, 519 ilçe belediye başkanını kapsayan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında 18’nci oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:57:40 -
Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ORC tarafından 30 Büyükşehir’de, 519 ilçe belediye başkanını kapsayan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında 18’nci oldu.


ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son 1 yılın ‘En Başarılı’ Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 30 Büyükşehir’de bulunan yaklaşık 519 ilçe belediye başkanları arasında 18’inci sırada yer aldı. Yüzde 50’nin üzerinde başarı yakalayanların listeye alındığı araştırmada; en başarılı başkanlar listesinde Sakarya’dan bir Hendek yer aldı. Her belediye başkanının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada Turgut Babaoğlu, yüzde 53,7 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı