Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin yurt dışında yaşayan büyük oğlu Beha Hariri, yakın zamanda ülkesine geri dönerek, babasının açtığı yoldan devam edeceğini ve vatanı işgalcilerden kurtaracağını ifade etti.

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri'nin 24 Ocak'ta siyasi faaliyetlerini durdurduğunu ilan etmesinin ardından abisi Beha Hariri'den ülke siyasetine dahil olacağı sinyali geldi.

Hariri, yerel medyaya yansıyan bir televizyon konuşmasında, "Dinimiz, ahlakımız ve aldığımız terbiye bize, Lübnan'ın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber etme sorumluluğu getiriyor." dedi.

"Birlik ve dayanışma içinde vatanı ve egemenliğini işgalcilerden geri alma mücadelesine gireceklerini" belirten Hariri, "Babamın açtığı yoldan devam edeceğim. Lübnan toplumunun herhangi bir bileşeninde yaşanacak bir boşlukla ilgili bir yıldırma ya da yanlış bilgilendirme sadece vatanın düşmanlarına hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Hariri, yakın zamanda ülkesine döneceğini söyledi ancak tarih vermedi.

Beha Hariri, Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere aday olacağı yönünde bir açıklamada bulunmasa da yerel basında bu yönde bilgiler yer aldı.

İş adamı Hariri, Hizbullah'a karşı tavrıyla biliniyor. Daha önce Hizbullah'ı terörist olmakla suçlayan Hariri, partinin elindeki silahların tüm Lübnanlılar için tehlike oluşturduğunu söylemişti.

Saad Hariri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, siyasi faaliyetlerini durdurduğunu belirtmiş ve partisine de aynı kararı alma çağrısında bulunmuştu.