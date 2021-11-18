“Babamı neden öldürdünüz” diye sordum, onlar ise kahkahalarla güldü

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın, 5 Ağustos 2019 tarihinde Keşmir’in otonom yapısını sağlayan “370. madde”yi kaldırıp Keşmir’i ilhak etme planını ortaya koymasının ardından bölgede zulüm dayanılmaz boyutlara ulaştı… Cammu Keşmir bölgesinde önceki gün 4 Keşmirli sivil Müslümanı katleden Hindistan işgal güçleri, öldürdüğü sivillerin Srinagar şehrinde protesto gösterisi yapan aile üyelerini de gözaltına aldı. Keşmir halkının sevdiklerinin yasını tutmasına bile izin vermeyen Hindistanlı yetkililerin maktulleri Cammu Keşmir’in kuzeybatı bölgesindeki uzak bir köye gizlice gömdüğü belirtildi.

“Adalet bile istemiyoruz”

Hindu askerlerin katlettiği sivillerden olan 48 yaşındaki işadamı Altaf Ahmad Bhat’ın 15 yaşındaki kızı Noha, yaşananları “Sabah babam beni okula bıraktı. Akşam 4'te onu aradım ve bana pasta almasını istedim. Normalde akşam 6'da eve dönerdi, fakat tekrar aradığımda açmadı. Daha sonra telefonu tamamen kapandı” sözleriyle anlattı. Hindistanlı askerlere “Babamı neden öldürdünüz” diye sorduğunu, onların ise hep birlikte güldüğünü anlatan Noha, “Donup kaldım ve nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Biz sadece babamıza onurlu bir cenaze töreni yapmak istiyoruz. Mezarının evimize yakın olmasını istiyoruz. Adalet bile istemiyoruz" dedi.

“Bu zulümdür”

40 yaşındaki diş hekimi Mudasir Gül’ün ailesi ise “Mudasir, öldürüldüğü günün sabahında 7 ve 10 yaşlarındaki iki oğluna şeker ve bisküvi getirmişti. Çocuklar babalarını gördükleri için mutlu olmuşlardı. Şimdi onu öldürdüler. Eğitimliydi, doktordu ve sadece işini yapıyordu. Bu ona neden yapıldı? Bu zulümdür” ifadelerini kullandı.