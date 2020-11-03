Soru: Annem Bağ-Kur emeklisi. 2018 yılında ölen babamdan dolayı da Bağ-Kur dul aylığı alıyor. Çalıştığım işten ayrıldım. Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi? Gülşah B.



Cevap: Anneniz emekli olduğu için ölen eşinden dolayı bağlanan aylığın hissesi yüzde 50 oranındadır. Size babanızdan aylık bağlanması halinde sizin aylık hisseniz de yüzde 25 olacaktır. Yani annenizin aylık hissesi ise değişmeyecek. Anneniz Bağ-Kur emeklisi olduğu için babanızdan dolayı Bağ-Kur aylığının bir parçası olan sosyal destek ödemesi verilmiyor. Bu nedenle bu ödemenin tamamı size verilecek. Ayrıca annenizin aylığı da düşmeyecektir. Belirtelim ki annenizin ve babanızın Bağ-Kur emeklisi olması nedeniyle size özel bir durum bu.