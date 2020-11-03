  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi?'
Ekonomi

'Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi?'

Merak edilen 'Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi?' sorunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:05:00 -
'Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi?'

Soru: Annem Bağ-Kur emeklisi. 2018 yılında ölen babamdan dolayı da Bağ-Kur dul aylığı alıyor. Çalıştığım işten ayrıldım. Babamdan yetim aylık müracaatı yapsam annemin maaşı düşer mi? Gülşah B.

Cevap: Anneniz emekli olduğu için ölen eşinden dolayı bağlanan aylığın hissesi yüzde 50 oranındadır. Size babanızdan aylık bağlanması halinde sizin aylık hisseniz de yüzde 25 olacaktır. Yani annenizin aylık hissesi ise değişmeyecek. Anneniz Bağ-Kur emeklisi olduğu için babanızdan dolayı Bağ-Kur aylığının bir parçası olan sosyal destek ödemesi verilmiyor. Bu nedenle bu ödemenin tamamı size verilecek. Ayrıca annenizin aylığı da düşmeyecektir. Belirtelim ki annenizin ve babanızın Bağ-Kur emeklisi olması nedeniyle size özel bir durum bu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir
Dünya

Rusya ABD seçimlerinde 'kaos' beklentisi: Radikaller sokağa çıkabilir

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak sosyal krizin derinleşmesini bekledi..
Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
Gündem

Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayla Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay