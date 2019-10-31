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Yerel

24 yıl sonra mezarı açıldı...

Samsun'un Bafra ilçesinde görülen babalık davasında mahkemenin kararı üzerine, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı açılarak kemikten örnek alındı.

2019-10-31 09:07:00 - 2019-10-31 09:13:17
24 yıl sonra mezarı açıldı...

Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

Alınan bilgiye göre, 1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı.

Bafra Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneği alınmasına karar verdi.

Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı.

Alınan kemik parçası, Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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