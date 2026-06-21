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Babalar gününde babasını öldürdü

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Babalar gününde babasını öldürdü

Dünya Babalar Günü’nü kutlarken Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurup öldürdü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla öldüren M.D. (34), gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde meydana geldi. Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. M.D., tabancayla ateş ederek babasını ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede sabaha saatlerinde yaşamını yitirdi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayın ardından kaçan M.D., mahalledeki üzüm bağında yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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