Hem serinlemek hem de fazlalıklardan kurtulmak için... Yazın içinizi serinletecek 3 malzemeli detoks...
Hem serinlemek hem de fazlalıklardan kurtulmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz...
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Hem serinlemek hem de fazlalıklardan kurtulmak için bu yöntemi deneyebilirsiniz...
Yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde, hem serinlemek hem de kıştan kalan son fazlalıklardan hızla kurtulmak birçoğumuzun ilk hedefi. Ancak ağır diyet listeleri, saatler süren mutfak hazırlıkları yazın rehavetine pek uymuyor. Neyse ki sadece 3 temel malzeme ile hazırlayabileceğiniz, mutfağınızdaki malzemelerle bütçenizi yormayacak bir detoks içeceği var. İşte 3 günde 2 kilo verdiren formül…
Yaz ayları gelince detoks içeceklerine olan ilgi de artıyor. Çünkü bu içecekler hem kilo verdiriyor hem de ödem attırıyor. Uzmanların da özellikle ödem problemi yaşayanlar için önerdiği bu pratik detoks içeceği, vücuttaki fazla suyu hızla dışarı atarak 3 günde 2 kiloya kadar hafiflemenize yardımcı oluyor. İşte yaz akşamlarının ve sıcak öğleden sonralarının vazgeçilmezi olacak o ferahlatıcı formül... BU İÇECEK NASIL 2 KİLO VERDİRİYOR? Öncelikle bir gerçeğin altını çizelim: 3 günde verilen 2 kilo, doğrudan yağ kaybı değil, vücudun dokular arasında hapsettiği ve tartıda bizi kilolu gösteren inatçı ödem ve toksinlerin atılmasıdır. Bu 3 güçlü malzeme bir araya geldiğinde; sindirim sistemini canlandırır, idrar söktürücü etki yaratır ve metabolizmayı adeta kış uykusundan uyandırır. İşte o gizli formülün 3 kahramanı ve vücuttaki sihirli etkileri...
1. Salatalık (Doğal Hidrasyon): Yüzde 95'i sudan oluşan salatalık, yazın vücudun susuz kalmasını önlerken çok düşük kaloriyle tokluk hissi verir. Böbrekleri çalıştırarak ödemin en hızlı şekilde atılmasını sağlar. 2. Limon (Yağ Yakım Sinyali): İçeriğindeki yüksek C vitamini ve sitrik asit sayesinde karaciğer detoksuna yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır ve alkali yapısıyla metabolizma hızını maksimuma çıkarır. 3. Taze Nane (İştah Kontrolü): Nane, sadece içeceğe o enfes yaz ferahlığını vermekle kalmaz, aynı zamanda anlık tatlı ve yeme krizlerini baskılayan mentol bileşenlerine sahiptir. Gaz ve şişkinliği anında söker.
5 DAKİKADA HAZIR: DETOKS İÇECEĞİ REÇETESİ Malzemeler: 1 adet büyük boy salatalık 1 adet taze limon 10-12 yaprak taze nane 1 litre alkali su Hazırlanışı: Salatalığı ve limonu iyice yıkayın. Her ikisini de ince ince dilimleyin. (Limonun kabuğundaki vitaminlerden faydalanmak için kabuğuyla doğrayın) Geniş bir sürahiye 1 litre suyu alın. İçine salatalık ve limon dilimlerini ekleyin. Taze nane yapraklarını elinizle hafifçe ezerek (aromasının suya daha iyi geçmesi için) sürahiye bırakın. Hazırladığınız bu karışımı en az 4-5 saat (ideali bir gece önceden) buzdolabında dinlendirin.
3 günlük bu hafifleme küründe, hazırladığınız 1 litrelik detoks suyunu gün içine yayarak, özellikle öğünlerden 20 dakika önce birer bardak şeklinde tüketin. İçeceğin içindeki malzemelerin süzülmeden kalması, aromanın gün boyu yoğunlaşmasını sağlar. Bu 3 günlük süreçte rafine şekeri, hamur işlerini azaltıp yürüyüşlerinizi artırdığınızda, 3. günün sonunda tartıdaki hafifliğe ve aynadaki zindeliğe siz de şaşıracaksınız!
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