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Aktüel

Babalar Günü’nde asırlık çınara sürpriz

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Babalar Günü’nde Buca’nın bir asırlık babası Musa Özlüsoylu’yu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:44:50 -
Babalar Günü’nde asırlık çınara sürpriz

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Babalar Günü’nde Buca’nın bir asırlık babası Musa Özlüsoylu’yu ziyaret etti. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Kılıç, 30 Haziran’da 100 yaşına basacak Musa Amca’nın doğum günü pastasını birlikte kesti.


Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Çamlıkule’de ikamet eden 100 yaşındaki Buca’nın en büyük babası olma unvanını taşıyan Musa Özlüsoylu’ya sürpriz yaptı. Bir asırlık çınarı evinde ziyaret eden Kılıç, Babalar Günü’nü kutlayıp hediye verdi.



100’üncü yaş günü pastasını birlikte kestiler


7 çocuk ve 21 torunu olan Musa Amca’yla ziyarette keyifli dakikalar yaşandı. Kılıç, Selanik göçmeni olan Musa Amca ile Atatürk ve Buca üzerine sohbet etti. Sohbetin ardından Başkan Kılıç, 30 Haziran’da doğan Musa Amca’nın 100’üncü yaş günü pastasını birlikte kesti. Başkan Kılıç ziyaret vesilesiyle tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

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