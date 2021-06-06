Babalar günü ne zaman ve dinimizde babalar gününü kutlamak caiz mi?

Babalar günü, 20 Haziran’da tüm dünya da kutlanmaktadır. Bu özel gün ilk olarak ABD'nin Washington eyaletinin Spokane şehrinde kutlandı. 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkanı Lyndon Johnson tarafından resmi bir gün olarak ilan edildi. Babalar gününün İslam dininde yeri nedir ve babalar gününü kutlamak caiz midir? İşte merak edilen soruların cevabı…

Babalar gününü kutlamak caiz mi?

Babalar günü de anneler günü gibi Batı kaynaklıdır. Böyle bir güne mahsus bir baba veya anne sevgisini yılda bir kez hatırlamak, dinimize göre tavsiye edilen bir şey değildir. Anne babaya her zaman gerekli değer ve hürmetin gösterilmesi gerekir. İslam dinine göre babalar gününü kutlamanın bir mahsuru yoktur. Yeter ki bu tek bir gün ile sınırlandırılmasın. Hatta anneler ve babalarla çocukları arasında yakınlaşmaya ve sevgiye vesile olduğu için, kişi böyle bir günde sevap da kazanabilir. Bu bir sevgi vesilesidir.