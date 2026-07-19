Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma: emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Babala TV yayınlarında Ahbap Derneği'nin IBAN numaralarını paylaşarak bağış çağrılarında bulunan Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi. Geçmiş yayınlarında bağış toplama süreçlerinde aktif rol alan Uğur, ifadesinde dernek ile organik bir bağı olmadığını savundu.

"Aktardığımız şey para değil bilgidir"

Uğur, ifadesinde Ahbap Derneği'nin mali yapısı ve toplanan bağış miktarları konusunda bilgisinin olmadığını ileri sürdü. "Aktardığımız şey para değil bilgidir" iddiasında bulunan Uğur, yaklaşık 60 milyon TL civarında bir paranın toplanmış olabileceğini tahmin ettiğini, ancak bu paraların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca Haluk Levent dışında dernekten kimseyi tanımadığını ve Levent ile uzun süredir bir araya gelmediğini belirtti.

Hesap hareketleri mercek altında

Soruşturma birimleri, Uğur'un şirket ve şahsi hesaplarındaki para trafiğini incelemeye aldı. Uğur'a sorulan şüpheli işlemler arasında şunlar yer aldı:

25 milyon TL'lik villa: Babala TV hesabından Emin Altuğ Özkan isimli şahsa gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy'deki lüks villanın alımı (Uğur, bu işlemin bir medya grubuyla yapılan 30 milyon TL'lik anlaşmanın avansı olduğunu savundu).

Babala TV hesabından Emin Altuğ Özkan isimli şahsa gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy'deki lüks villanın alımı (Uğur, bu işlemin bir medya grubuyla yapılan 30 milyon TL'lik anlaşmanın avansı olduğunu savundu). 6,5 milyon TL nakit hareketliliği: Kardeşiyle birlikte şahsi hesaplarına yatan ve kısa süre sonra Babala TV'ye "avans iadesi" olarak dönen tutarlar.

Kardeşiyle birlikte şahsi hesaplarına yatan ve kısa süre sonra Babala TV'ye "avans iadesi" olarak dönen tutarlar. Yapay işlem hacmi şüphesi: 9 milyon 700 bin TL’lik bir araç alımı ödemesinin, banka tarafından iade edilip tekrar gönderilmesi sonucu oluşan yaklaşık 30 milyon TL'lik işlem hacmi.

Suçlamaları reddetti

Oğuzhan Uğur, ifadesinin sonunda dolandırıcılık, kara para aklama veya herhangi bir suç örgütüne üye olma suçlamalarını kabul etmediğini beyan etti. Uğur'un avukatları ise yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, el konulan dijital materyallerin delil niteliğinin geçersiz sayılmasını ve müvekkilleri için takipsizlik kararı verilmesini talep etti.