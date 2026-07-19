  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü! Bahçeli’den Avrupa Parlamentosuna tokat Dünyayı sarsan nükleer saldırı! ABD'den İran'a uluslararası hukuku çiğneyen şok baskın! Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar Polonya’dan, LGBT sapıklığına veto! Rusya’dan topyekun imha saldırısı! Zelenski’den acı itiraf: “Savunma hatları çökmek üzere!” O şehirde insan görünümlü hayvanlar 3 milyon yıllık mağarayı sprey boyayla boyadılar! Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı 'Avrupa bir doktor kazandı' diyen güruhtan mı? Ameliyat yerine dişlerini çektiler Haydut Trump bu ülkeye ses çıkarabilecek mi? ‘Biz de nükleer silah üretmek istiyoruz’ çıkışı! Meteoroloji alarm verdi! Bu yazın en sıcak günleri başlıyor
Gündem Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma: emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma: emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma: emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/284884 sayılı soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" (TCK 220, 158, 282) suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un emniyetteki beyanları dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Babala TV yayınlarında Ahbap Derneği'nin IBAN numaralarını paylaşarak bağış çağrılarında bulunan Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi. Geçmiş yayınlarında bağış toplama süreçlerinde aktif rol alan Uğur, ifadesinde dernek ile organik bir bağı olmadığını savundu.

"Aktardığımız şey para değil bilgidir"

Uğur, ifadesinde Ahbap Derneği'nin mali yapısı ve toplanan bağış miktarları konusunda bilgisinin olmadığını ileri sürdü. "Aktardığımız şey para değil bilgidir" iddiasında bulunan Uğur, yaklaşık 60 milyon TL civarında bir paranın toplanmış olabileceğini tahmin ettiğini, ancak bu paraların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca Haluk Levent dışında dernekten kimseyi tanımadığını ve Levent ile uzun süredir bir araya gelmediğini belirtti.

Hesap hareketleri mercek altında

Soruşturma birimleri, Uğur'un şirket ve şahsi hesaplarındaki para trafiğini incelemeye aldı. Uğur'a sorulan şüpheli işlemler arasında şunlar yer aldı:

  • 25 milyon TL'lik villa: Babala TV hesabından Emin Altuğ Özkan isimli şahsa gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy'deki lüks villanın alımı (Uğur, bu işlemin bir medya grubuyla yapılan 30 milyon TL'lik anlaşmanın avansı olduğunu savundu).
  • 6,5 milyon TL nakit hareketliliği: Kardeşiyle birlikte şahsi hesaplarına yatan ve kısa süre sonra Babala TV'ye "avans iadesi" olarak dönen tutarlar.
  • Yapay işlem hacmi şüphesi: 9 milyon 700 bin TL’lik bir araç alımı ödemesinin, banka tarafından iade edilip tekrar gönderilmesi sonucu oluşan yaklaşık 30 milyon TL'lik işlem hacmi.

Suçlamaları reddetti

Oğuzhan Uğur, ifadesinin sonunda dolandırıcılık, kara para aklama veya herhangi bir suç örgütüne üye olma suçlamalarını kabul etmediğini beyan etti. Uğur'un avukatları ise yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, el konulan dijital materyallerin delil niteliğinin geçersiz sayılmasını ve müvekkilleri için takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Bakan Gürlek’ten Ekrem’in ağababalarına sert uyarı: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz! İzin vermeyiz
Bakan Gürlek’ten Ekrem’in ağababalarına sert uyarı: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz! İzin vermeyiz

Gündem

Bakan Gürlek’ten Ekrem’in ağababalarına sert uyarı: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz! İzin vermeyiz

Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer
Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer

Gündem

Özel banka MASAK’a bildirdi! Babala TV’nin hesabına şüpheli transfer

Oğuzhan Uğur ve Babala TV hakkında şok rapor! Milyonluk işlemler ve vergi beyanındaki o detaylar mercek altında!
Oğuzhan Uğur ve Babala TV hakkında şok rapor! Milyonluk işlemler ve vergi beyanındaki o detaylar mercek altında!

Gündem

Oğuzhan Uğur ve Babala TV hakkında şok rapor! Milyonluk işlemler ve vergi beyanındaki o detaylar mercek altında!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23