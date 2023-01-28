Babacan'la ilgili bomba iddia! 13 Şubat'ta bunu yapacak

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına karar vermek için kamuoyu yoklamaları yapılması gerektiğini düşündüğünü” belirtti.

Yazısında, “Peki bu nasıl olacak?” diye soran Alçı, “Şayet liste kesinleşirse-ki bu listede artık dışarıdan bir ismin olması olasılığının çok düşük olduğu söyleniyor, o isimler üzerinden anketler yapılıp sonuçlar değerlendirilsin deniyor” ifadelerine yer verdi.

Alçı, yazısında ayrıca, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da, “partililerle baş başa görüşmeler yapıp aday konusunda bir liste hazırladığını, 13’ündeki toplantıya o liste ile gideceği” kulisini paylaştı.