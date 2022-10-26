Babacan'ın Türkiye'den haberi yok! Ülkeyi yönetmek istiyor

Babacan, "Tamamen kutuplaştırma var sayın Erdoğan'ın kafası öyle, gerginlik istiyor. Seçime öyle girmek istiyor. Biz parti olarak anayasada ne var onu görmek istiyorum. Bence bir kurnazlık yapacaklar. Neymiş hazırlık bir görelim. Anayasalar yasaklama metni değildir. Her şeyi anayasaya yazamazsınız. Demokrat bir zihniyet bu ülkeyi yönetmedikçe herkesin özgürlüğü tehlike altındadır. Yasaklar geliyor bakıyorsanız konser düzenlenecek yasak, neymiş başka dildeymiş, Kürtçe olduğu için yasaklanıyor. Anadili bir insanın annesinden edindiği dildir." dedi.

AK Parti döneminde özgürlük geldi

AK Parti iktidarı döneminde Kürtçe konuşmak yasak olmaktan çıkarıldı. Bunun yanında TRT gibi kurumlar Kürtçe yayın yapan kanallar da açtı.