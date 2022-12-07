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Siyaset Babacan'ın bedelli askerlik çelişkisi! Oğlunun yemin törenine katıldı
Siyaset

Babacan'ın bedelli askerlik çelişkisi! Oğlunun yemin törenine katıldı

Bedelli askerlik uygulamasının adaletsizliğe yol açtığını ve iktidara gelmeleri durumunda bu uygulamayı kaldıracaklarını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 21:55:00 - 2022-12-07 22:08:18
Babacan'ın bedelli askerlik çelişkisi! Oğlunun yemin törenine katıldı

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, be sefer de bedelli askerlik konusunda kendisi ile çelişti.

Bedelli askerlik uygulamasının adaletsizliğe yol açtığını ve iktidara gelmeleri durumunda bu uygulamayı kaldıracaklarını söyleyen Babacan, bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı.

Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem’in yemin töreninde ailece yanındaydık. Askerlik görevi yapan herkese Allah’tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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