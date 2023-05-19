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Siyaset Babacan’dan rezil sözler! Böyle oy istedi
Siyaset

Babacan’dan rezil sözler! Böyle oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 22:31:00 -
Babacan’dan rezil sözler! Böyle oy istedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci tur öncesi seçmeni ekonomik kaosla korkutmaya çalıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci tur öncesi seçmeni ekonomik kaosla korkutmaya çalıştı. "Erdoğan’ın kazanması, zam yağmuru demektir" iddiasında bulunan Babacan, Erdoğan tekrar seçimi kazandığında taneyle soğan alınan günlerin geleceğini savundu. Seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek için çabalayan Babacan, "Kılıçdaroğlu kazandığında zenginlik gelecek" görüşünü ileri sürdü.

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile iş tuttuklarını unutan Babacan, “Erdoğan’ın kazanması; ulusal birliğimizin tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir” dedi. 

 
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