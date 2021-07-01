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Siyaset Babacan'dan ittifak açıklaması! "Seçim kararı alınırsa..."
Siyaset

Babacan'dan ittifak açıklaması! "Seçim kararı alınırsa..."

Halktan beklediği karşılığı bulamayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak için seçimi beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 17:39:00 -
Babacan'dan ittifak açıklaması! "Seçim kararı alınırsa..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kepez İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, basın mensuplarıyla buluştu.

İttifaklar ile ilgili soruya cevap veren Babacan, partilerinin şu an kendi özgün kimliğini inşa etmekle uğraştığını söyledi. Babacan, "Şu anda hiçbir parti ile ittifak ile ilgili bir temasımız yok. Şu anda yaptığımız görüşme ve temaslar, hiçbir parti ile ittifaktan bahsetmiyoruz. Bizim şu anda ittifak gündemimizde yok. Bir gün seçim kararı alınır, o günkü şartlarda ne yaparız, onun kararını o gün veririz" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı
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