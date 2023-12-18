Babacan'dan CHP çarkı! İttifak kapısını araladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla hazırlandıklarını ancak, yerelde iş birliğinin kapısını kapatmadıkları mesajını verdi.

Ali Babacan, teşkilatlardan talep gelmesi halinde değerlendirme yapabileceklerini kaydetti.

Babacan, “Çok sayıda olacağına inanmıyorum. İttifaktan gelen bir yorgunluk var. Makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok doğru olmayacağını düşündük” dedi. Babacan, iş birliği yapılacak partilerin genel merkezlerinin de bu ittifaka sıcak bakması gerektiğini kaydetti.

CHP'ye ittifak mesajı

“İş birliği olsun da bekleyelim gibi durumumuz yok.” ifadesini kullanan Babacan, İstanbul ve Ankara’da da kendi adaylarını çıkarmaya hazırlandıklarını belirtti. CHP’ye bariz şekilde sinyal veren Babacan, şunları söyledi:

“Kendi adaylarımızı tespit sürecimizi başlattık. 20 Şubat’a kadar süremiz var. Böyle şeyler olursa az sayıda Şubatın ilk haftası olursa olur az sayıda. Bunun tamamen önünü kapatmadık. Çünkü, bir makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok da doğru olmayacağını düşündük. Çok sayıda olacağına inanmıyorum. Şu anda partiler arasında böyle bir iklim yok. Genel seçimlerden, ittifaktan gelen bir yorgunluk var. Partilerin çoğu, ‘zarar verdi, kendimiz olamadık’ diyor. İstanbul’da da, Ankara’da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz.”

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Babacan, “Vatandaşlarımızın önüne bir alternatif sunacağız. Belki genel seçimlerde bulamadıkları alternatifi sunmuş olacağız. Genel seçimlerde 50+1 mecburiyeti var. Ama yerel seçimlerde bu mecburiyet yok. Onun için vatandaşa ‘bakın mecbur değilsiniz alternatifler var’ diyoruz. Bizim bu tutumumuzun demokrasiyi genişleten ve vatandaşlarımıza çaresizlik hissini azaltan tutum olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

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