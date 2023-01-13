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Ekonomi Babacan'a Davos daveti
Ekonomi

Babacan'a Davos daveti

Her yıl iş dünyasından ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Davos olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'na Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan davet edildi. Babacan'ın katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 01:12:00 - 2023-01-13 01:29:01
Babacan'a Davos daveti

Davos Zirvesi olarak da bilinen 'Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak'ta düzenlenecek. Foruma, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da davet edildi.

Her yıl siyaset, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen ' Dünya Ekonomik Forumu' yıllık toplantısı bu yıl 16-20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenecek toplantılarda ekonomiden bilim ve teknolojiye, uluslararası ilişkilerden sanata kadar çeşitli konular ele alınması bekleniyor.

Babacan'a Davos daveti

DEVA Partisi'nden edinilen bilgiye göre Davos Zirvesi'ne Genel Başkan Babacan da davet edildi. Babacan'ın katılım durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

Davos zirvesi nedir?

1970 yılında başlayan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 50. yıldönümünü kutluyor. Organizasyonun vizyonu 'Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek' olarak özetleniyor. Her yıl, İsviçre'nin kayak merkezlerinden birisi olan Davos kasabasında düzenlenen Forum'da, dünya liderleri, uluslararası şirketlerin yöneticileri, akademisyenler ve yardım kuruluşlarının temsilcileri bir araya geliyor, iklim krizinden gelir adaletsizliğine dünyanın sorunlarına çözümler arıyor. Davos zirvesi olarak da adlandırılan bu organizasyon, aynı zamanda birçok isim için kapalı kapılar ardında toplantılar yapma fırsatı da sunuyor. İş anlaşmaları görüşülüyor, ülke liderleri gündemlerindeki konuları ele alıyor.

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