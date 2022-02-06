Babacan'a çok sert sözler: Sen alçak bile değilsin, çukursun

Hüseyin Besli, Akşam gazetesindeki yazısında, "AK Parti kaçkını" Ali Babacan'a Türk basın tarihinin en okkalı ayarlarından birini verdi. Tayyip Erdoğan için "Kendisine önce alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi, sonra da, abaküsten başlayarak bir matematik dersi vermek lazım" ifadelerini kullanan Babacan'a "ahlak dersi" vermenin zaruri hale geldiğine işaret eden Besli, "Babacan'a verilecek 'ahlak dersi' şöyle başlamalı: Sen alçak bile değilsin/"Sana alçak bile diyemem; çünkü alçak da bir seviye belirtir, sen çukursun çukur." (N. Fazıl)" dedi. Besli ayrıca "Eğer Ali Babacan yukarıdaki fikirlerinde samimi ve ısrarcı ise sormak lazım: Kesintisiz on beş yılı aşkın süredir, ne diye, Tayyip Erdoğan'ın iltifatlarına mazhar olabilmek için kuyruk salladın" ifadelerini de kullandı. İşte, efsaneler arasına girecek o yazı:

"Ali Babacan partisinin 'Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan için şunları söylemiş;

"Kendisine önce alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi, sonra da, abaküsten başlayarak bir matematik dersi vermek lazım."

Sayın Erdoğan'a Türkçe ve Matematik dersi teklif etmek ne kadar absürt/saçma ise bunu söyleyen Ali Babacan'a da önce ahlak dersi vermek o kadar zaruri.

Babacan'a verilecek 'ahlak dersi' de şöyle başlamalı;

Sen alçak bile değilsin/"Sana alçak bile diyemem; çünkü alçak da bir seviye belirtir, sen çukursun çukur." (N. Fazıl)

Eğer Ali Babacan yukarıdaki fikirlerinde samimi ve ısrarcı ise sormak lazım;

Kesintisiz on beş yılı aşkın süredir, ne diye, Tayyip Erdoğan'ın iltifatlarına mazhar olabilmek için kuyruk salladın.

Eğer yukarıdaki ifadelerinde samimi isen, on beş yılı aşkın bir süre boyunca Erdoğan'ın gölgesinde iş işlerken, demek ki sen, takiyye yapıyordun. Yani 'kripto eleman' olarak Ak Parti'de bulunuyordun.

('Kripto' kelimesi okuyucularımın her birinde ne çağrışım yapıyorsa o anlamda kullanılmıştır.) (...)"