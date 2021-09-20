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Siyaset Babacan'a büyük şok! Topluca istifa ettiler
Siyaset

Babacan'a büyük şok! Topluca istifa ettiler

DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden topluca istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:24:00 - 2021-09-20 07:31:10
Babacan'a büyük şok! Topluca istifa ettiler

DEVA Partisi Kayseri Melikgazi ilçe başkanı Tuna Türkyar ve yönetimi görevlerini bıraktı. Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini belirtti.

"Olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini koruduk"

Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

 

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