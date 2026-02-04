  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Babacan: "Üç Yılda Yepyeni Bir Şehir Kuruldu"
Aktüel

Babacan: "Üç Yılda Yepyeni Bir Şehir Kuruldu"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Babacan: "Üç Yılda Yepyeni Bir Şehir Kuruldu"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen üç yıllık süreci değerlendirerek, 80 bin konutun inşasından altyapının tamamen yenilenmesine kadar uzanan geniş kapsamlı bir dönüşümün tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Depremin hemen ardından başlayan temel ihtiyaç seferberliğinin kalıcı konut ve iş yerlerine dönüştüğünü vurgulayan Abdurrahman Babacan, Malatya'nın her noktasında rezerv alanların yükseldiğini belirtti. Şehrin ticari kalbi olan Çarşı Merkez projesinin yeni konseptlerle hayata geçirildiğini kaydeden Babacan, devasa kentsel dönüşüm operasyonu sayesinde barınma sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü aktardı.

Milyarlarca Dolarlık Dev Bütçe Aktarıldı

Milletvekili Babacan, sürecin yönetiminde bakanlıklar, bürokrasi ve belediyeler arasında kurulan güçlü koordinasyonun başarının anahtarı olduğunu dile getirerek; Malatya'nın altyapısının da bu süreçte baştan sona modernize edildiğini vurguladı. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Babacan, şu ifadeleri kullandı:

 

"Yepyeni bir Çarşı Merkez, yeni çarşı konseptleri, 80.000 konut, şehrin her yerinde yükselen rezerv alanlar, devasa bir kentsel dönüşüm operasyonu ve tamamı yenilenen altyapı... Sadece 3 yılda... Önce barınma, yemek, ısınma gibi temel ihtiyaçlar giderildi. Sonra konteyner kentlere geçiş... Şimdi biten evler, iş yerleri, ofisler... Ve, tamamıyla yenilenen bir Malatya... Sadece 3 yılda, yepyeni bir hayat ve şehir kuruldu... Milyarlarca dolar bütçe aktarıldı... Bakanlıkların, bürokrasinin, belediyelerin sürekli koordinasyonu ve ortaya çıkan müthiş bir iş... Herkesin eline, emeğine sağlık..."

