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Babacan teklif etti! Hüseyin Çelik yeni parti kararını verdi

Gazeteci Tahir Sarıkaya, Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti için Hüseyin Çelik'e teklif götürdüğünü, Çelik'in ise "AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediğini öne sürdü.

24 Eylül 2019 Salı 13:54
Babacan teklif etti! Hüseyin Çelik yeni parti kararını verdi

Gazeteci Tahir Sarıkaya,Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Sarıkaya sunuculuğunu yaptığı "Uyan Türkiyem" programında Ali Babacan ile Hüseyin Çelik arasında geçen yeni parti görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Tahir Sarıkaya, "Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin bir parti kurdu, kuracak diye hala gündemdeki yerini koruyor. Partinin genel başkanı olarak Ali Babacan düşünülüyor. Beşir Atalay, Ali Babacan'ın fikir babası deniyor. Hüseyin Çelik ise; Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya şöyle devam etti;

"Hüseyin Çelik'in yakınlarıyla yüz yüze bir görüşme yaptım. Çelik teklifi kabul etmedi ve AK Parti'den de istifa etmeyecek. Hüseyin Çelik'in; 'AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediği öne sürülüyor."

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:54
  1. Gazeteci Tahir Sarıkaya
  2. Ali Babacan
  3. Hüseyin Çelik

YORUM YAZ

  • MrtMrt3 dk önce
    Reis Sayın Hüseyin Çelik'in bu onurlu duruşunu ödullendirmelidir.Sayın Çelik daha onceki gorevlerinde gösterdiği liyakat,vakur duruş ve başarıyı bundan sonra da gösterecektir.
  • Mesut SarpMesut Sarp56 dk önce
    Hepsi dedikodu. Milletin Çelik teklifi kabul etmedi AK Parti'den de istifa etmeyecek demeleri hic önemli degil. Celik neden susuyorda kendi bunu demiyor?
  • MehmetMehmet58 dk önce
    Dava adami huseyin celik gibi yigit olur tebrik ederim huseyin celik
  • Oktay Oktay 1 sa önce
    Ak parti verecegi makami size verdi bundan sonra devlete hizmeti bir gercek ak partili gibi yapmaniz gerekir
  • Budur,Budur,1 sa önce
    Hüseyin Çelik bile babacanda bir istikbal görmediyse varın siz düşünün artık..
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    açığı mı var?

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