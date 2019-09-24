Babacan teklif etti! Hüseyin Çelik yeni parti kararını verdi

Gazeteci Tahir Sarıkaya,Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Sarıkaya sunuculuğunu yaptığı "Uyan Türkiyem" programında Ali Babacan ile Hüseyin Çelik arasında geçen yeni parti görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Tahir Sarıkaya, "Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin bir parti kurdu, kuracak diye hala gündemdeki yerini koruyor. Partinin genel başkanı olarak Ali Babacan düşünülüyor. Beşir Atalay, Ali Babacan'ın fikir babası deniyor. Hüseyin Çelik ise; Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya şöyle devam etti;

"Hüseyin Çelik'in yakınlarıyla yüz yüze bir görüşme yaptım. Çelik teklifi kabul etmedi ve AK Parti'den de istifa etmeyecek. Hüseyin Çelik'in; 'AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediği öne sürülüyor."