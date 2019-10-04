Babacan ile görüşmüştü! Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan'la bir araya gelmişti. Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğini açıkladı.

"Davutoğlu ile görüşeceğim"

Temel Karamollaoğlu katıldığı TV5 canlı yayınında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluşacağını "Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim" sözleriyle aktardı.

Karamollaoğlu-Babacan görüşmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldi. Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kendisini ziyaret eden Karamollaoğlu'na teşekkür etti.