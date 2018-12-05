Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan Hakk’a yürüdü
Faaliyet gösterdiği sektörlerde çok sayıda proje kazandıran Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan vefat etti.05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
Babacan Holding kurucusuFehmi Babacan vefat etti.
Önceki gün vefat eden Babacan’ın cenaze namazı dün Florya Basınköy Camii’nde ikindi vaktinde kılındı. Cenaze namazına merhum işadamının yakınları ve sevenleri katılırken, oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyelerin ardından Babacan’ın cenazesi, Küçük Halkalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Faaliyet gösterdiği inşaat, turizm, enerji ve lojistik sektörlerine çok sayıda proje kazandıran Fehmi Babacan, kurucusu olduğu Babacan Holding’in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.
YORUM YAZ