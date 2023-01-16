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Siyaset Babacan HDP’ye DEVA olacak
Siyaset

Babacan HDP’ye DEVA olacak

Altılı masanın gizli ortaklarından, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin kapatılması halinde Ali Babacan’ın başında olduğu DEVA Partisi çatısı altında seçime gireceği iddia edildi. HDP’li Erol Katırcıoğlu “Babacan’ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi” diyerek iddiaları doğruladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 09:48:00 - 2023-01-16 09:49:42
Babacan HDP’ye DEVA olacak

HABER MERKEZİ

Kendisini “6’lı masanın ideal adayı” şeklinde lanse eden ve aday olması halinde seçimi kazanacağını öne süren Ali Babacan’ın, bu uğurda çok kirli bir işbirliğine imza attığı ortaya çıktı. Son dönemde “Devrim Kanunları” ve “Türklük” karşıtı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ali Babacan’ın bu kez Kandil’in meclisteki kadrosuna ev sahipliği yapacağı öne sürüldü. Terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması halinde, seçime Ali Babacan’ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi çatısı altında gireceği iddia edildi. CHP’nin kanalı Tele1 ekranlarında yayınlanan ve Hakan Aygün ile Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programında konuşan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “HDP kapatılma ihtimali karşısında, DEVA partisi şemsiyesi altında seçime girebilir” iddiasında bulundu. Program konukları arasında yer alan HDP’li vekil Erol Katırcıoğlu da “ Ben de duyuyordum zaten temaslarımız oluyor” şeklinde sözleriyle, görüşmeyi doğruladı. Katırcıoğlu ayrıca, “Yani siz demin de söylediniz. Sayın Ali Babacan’ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi” diyerek, partisinin Babacan’a yönelik sempatisini dile getirdi. Skandal iddia, “Babacan HDP’nin eş başkanı oluyor” iddiasını beraberinde getirdi.

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