Babacan Erdoğan'ın şer ittifakı karşısındaki zaferini böyle yorumladı: Sayın Erdoğan 2018'de kaybetmiştir

Karar'a konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılı Başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye’de aslında 2018 yılından bu yana çok açık bir gerçek var." diyerek sözlerine başlayan Babacan; HDP, CHP, İP ve diğer bileşenlerin şer ittifakı karşısında yüzde 52,59 oy oranıyla kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybettiğini iddia etti.

Babacan şunları söyledi:

"Aslında 2018 seçimlerinde sayın Erdoğan seçimi kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir. Ancak bir başka siyasi partinin desteği ile Cumhurbaşkanı seçilebilmiştir. 50 artı 1; bir başka siyasi partinin seçmenlerinin, partinin açıkça desteği ile 50 artı 1 olmuştur. Yine Meclis’teki iktidar çoğunluğu AK Partinin ancak MHP desteği ile sağlanan bir çoğunluktur. 2018 seçimleri aslında AK Parti açısından da sayın Erdoğan açısından da bir yenilgidir, zafer değildir."