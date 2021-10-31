Babacan, ekonomiyi de bu kafayla mı yönetti? Anayasa Mahkemesi ne zaman Kavala'yı haklı buldu?

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Halk TV canlı yayınında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soros ve Osman Kavala üzerinden hedef aldı.

Nato kafa nato mermer!

Açıklaması ile cehaletini gözler önüne seren Ali Babacan, AİHM ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin de Osman Kavala'yı haklı bulduğunu söyledi. Açıklamayı duyanlar, Anayasa Mahkemesi Kavala'yı haklı bulsa dosyanın AİHM'e gitmesine gerek olmayacağını dahi bilmeyen Babacan'ın, ülkeyi bu kafayla nasıl yöneteceğini merak etti.

Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin gerekçesi, 23 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Babacan: Osman Kavala ile ilgili konu gerçekten bir hukuk garabeti. Dosyalarda delile dayanan bir suç unsuru yok. Zaten bunu hem kendi Anayasa Mahkememiz hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tespit etmiş durumda. Burada bir şahsi inatlaşma var.

Yatırım için yapılan görüşmeleri hükümet değiştirmek için yapılan görüşmelerle kıyasladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yatırım" için Sorosla görüştüğünü söyleyen Babacan, şimdi hükümet değiştirmek için Soros ile yapılan görüşmelerle Erdoğan'ın görüşmesini bir tutarak, şunları söyledi: Sayın Erdoğan'ın Soros'la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. Türkiye'ye yatırım yapın' türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Sayın Erdoğan'ın tutumunda bir tutarlılık aramayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soros ile iki-üç defa görüştüğünü söyleyen Babacan, "Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla." dedi. Daha Soros ile yapılan bir görüşmeye katılıp katılmadığını hatırlamayan Babacan'ın, ülkeyi yönetmeye hangi akılla talip olduğu da merak konusu oldu.

Ali Babacan partisinin İstanbul Fatih'teki ilçe kongresindeki konuşmasında da gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Kadınları DEVA Partisi'ne üye olmaya davet eden Babacan, "kadın haklarını" öne sürerek, "İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız." diye konuştu.