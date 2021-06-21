Babacan buraya kadar savruldu: “Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız”

Yeni Akit Ankara

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’yi açıkça savunarak hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

“Siyasi içerikli davaların maalesef hükûmetin ve hükûmet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü görüyoruz” diyerek, uzun yıllar “liderim” dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını anmaktan imtina eden Babacan şunları söyledi: “Yargı sürekli sinyal bekliyor. Suç kişiseldir, şahıslarla ilgilidir. Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız. Partilerin mensuplarının, yöneticilerinin hukuk karşısında her an hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tabela değiştirmekten kolay bir şey yok. HDP’nin temsil ettiği siyasi çizginin evveliyatında harfin birisi öne, birisi arkaya konuyor. Bunlar yanlış yöntemlerdir, siz kişilerin suç işleyip işlemediğine bakın”

“Suç ögütleri arasında 'in' ve 'out' olanlar var”

Babacan akıllara zarar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Halkın desteği zayıflayınca, suç örgütlerinden, mafyavari yapılardan medet uman bir yönetim anlayışı da hakim olmaya başladı. ‘Kim olursa olsun yeter ki iktidarı tutalım’. Bu gerçekleri görmek lazım. Korkunç bir menfaat paylaşımı da söz konusu. Suç örgütleri alanları, onların arkasındaki siyasetçiler, büyük menfaatler var. Bunlar paylaşılamadığı için kimi bugünün ‘in’ örgütü oluyor. Hapisten çıkanlar, özel yasal düzenlemelerle çıkarılanlar, alan açılanlar… Bir de ‘sana alan kalmadı’ deyip yurtdışına çıkmak zorunda kalanlar. Onlar da ‘out’ örgütler.”