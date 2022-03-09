Babacan, 'Zillet'in 3'üncü buluşmasının tarihini açıkladı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde bir araya geldi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyleyen Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

"İttifaka katılacak mısınız?" sorusu

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, "Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz. Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu

Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, "Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı" dedi.