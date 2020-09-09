Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazasında yeniden yargılanan sanığın cezası 12 yıl 15 güne indirildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle mahkemece verilen 14 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay tarafından ikinci kez bozulan sanığın cezası, yeniden görülen davada 12 yıl 15 güne düşürüldü.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Emrah Bozdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'in yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki ailenin avukatı Halit Taygün, Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadıklarını belirterek, "Meydana gelen kazada sanığın yoğun kusuru nedeniyle 2 kişinin vefat etmesi ve geride kalanların ızdırapları düşünüldüğünde verilen kararın yerinde olduğu kanaatindeyiz. Mahkemenin direnme kararı vermesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık Bozdemir'in avukatı Gülsün Doygun da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir ise, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir'i "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar veren heyet, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

- Yargıtay sanığa verilen cezayı ikinci kez bozmuştu

Sürücü Emrah Bozdemir 7 Nisan 2018'de sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken taşıt yolundaki Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olmuştu.

Hazırlanan iddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Kasım 2018'de karara bağlanan davada sanık Emrah Bozdemir, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ise sanığın bu cezasını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkında alt sınırdan çok fazla uzaklaşılarak fazla ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararı bozmuş, Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ocak 2020'de görülen davada sanık Bozdemir yeniden 14 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti.

Dosyaya ilişkin yeniden temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aynı gerekçelerle verilen hükmün tekrar bozulmasına karar vermişti.