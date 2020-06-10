Baba ve oğlun testi pozitif çıkınca 60 kişi karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baba ve oğulun Korona Virüs testleri poztif çıkınca aynı köyden 60 kişi karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çayırlı Köyü’nde yaşayan T.A. yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan Korona Virüs testi pozitif çıktı. T.A.’nın birlikte yaşadığı aynı aileden 4 kişiye daha test yapıldı. T.A.’nın oğlu B.A.’nın da testi pozitif çıkarken ailenin diğer üyelerinin test sonuçları bekleniyor. Yaşanan bu durum üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla T.A. ve ailesinin temas ettiği aynı köyden 60 kişinin evlerinde izole edilip karantina altına alınmasına karar verdi. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ve test sonuçlarına göre karantina kapsamını genişletebileceği belirtildi. Çayırlı Köyü’nde ki karantinanın 16 Haziran 2020 tarihinde sona erdirilmesi planlanıyor.