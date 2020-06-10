  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Baba ve oğlun testi pozitif çıkınca 60 kişi karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baba ve oğulun Korona Virüs testleri poztif çıkınca aynı köyden 60 kişi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:40:37 -
Baba ve oğlun testi pozitif çıkınca 60 kişi karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baba ve oğulun Korona Virüs testleri poztif çıkınca aynı köyden 60 kişi karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Çayırlı Köyü’nde yaşayan T.A. yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan Korona Virüs testi pozitif çıktı. T.A.’nın birlikte yaşadığı aynı aileden 4 kişiye daha test yapıldı. T.A.’nın oğlu B.A.’nın da testi pozitif çıkarken ailenin diğer üyelerinin test sonuçları bekleniyor. Yaşanan bu durum üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla T.A. ve ailesinin temas ettiği aynı köyden 60 kişinin evlerinde izole edilip karantina altına alınmasına karar verdi. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ve test sonuçlarına göre karantina kapsamını genişletebileceği belirtildi. Çayırlı Köyü’nde ki karantinanın 16 Haziran 2020 tarihinde sona erdirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı