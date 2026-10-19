Bir kahve molasında şarj hedefi! OMODA | JAECOO’dan megavat seviyesinde yeni enerji hamlesi

Elektrikli otomobillerde şarj süresini günlük hayatın akışına daha uygun hale getirmeyi hedefleyen OMODA | JAECOO, enerji tarafında yeni bir döneme hazırlanıyor. OMODA | JAECOO, Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde yeni nesil enerji ve şarj çözümlerini tanıtıyor. Bu kapsamda, güneş enerjisi üretimini, enerji depolamayı ve yüksek güçlü şarj altyapısını bir araya getiren marka, megavat seviyesinde ultra hızlı şarj ve elektrikli araçların şebekeye enerji aktarabilmesini sağlayan V2G teknolojisiyle enerji alanındaki dönüşüme odaklanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden 2 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren organizasyonda, bir kahve molası süresinde şarj deneyimini mümkün kılmayı hedefleyen çözümlerle birlikte yapay zekâ destekli enerji yönetimi, ev tipi depolama sistemleri ve yeni nesil batarya teknolojileri de ziyaretçilere sunuluyor.

Akıllı enerji ve şarj merkezi

Yenilikçi tasarım anlayışı ve akıllı mobilite teknolojileriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, mobilite vizyonunu sürdürülebilir enerji çözümleriyle genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın akıllı enerji alanında geliştirdiği yeni uygulamaların tanıtımına ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte sergilenen Akıllı Enerji ve Şarj Merkezi, güneş enerjisinin üretimi, depolanması, aktarımı ve araçlarda kullanılmasını tek bir entegre altyapı içerisinde buluşturuyor. Bu sistemle OMODA | JAECOO, şarj sürelerini kısaltmanın yanı sıra elektrikli araçların geleceğin akıllı enerji ağlarında aktif rol üstlenmesini amaçlıyor. Yapay zekâ destekli yönetim sistemi aracılığıyla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin daha verimli değerlendirilmesini hedefleyen marka, düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin günlük yaşamda daha fazla yer bulmasını destekliyor.

Bir kahve molasında şarj deneyimi!

Zirvede tanıtılan Akıllı Enerji ve Şarj Merkezi, alternatif akımla çalışan çift yönlü araçtan şebekeye enerji aktarımı (AC V2G) teknolojisinin geniş ölçekli kullanımına yönelik örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi üretimini, batarya depolamayı ve şarj altyapısını aynı sistemde buluşturan merkez, yerel bir mikro şebeke oluşturarak megavat seviyesinde ultra hızlı şarj altyapısını destekliyor. Tesis bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjiyle çalışan özel bir dinlenme alanı da bu yapının parçası olarak dikkat çekiyor. Böylece ziyaretçiler, kahve molası verirken araçlarını şarj ettirebiliyor ve yenilenebilir enerji çözümlerinin günlük kullanıma nasıl entegre edilebildiğini yakından görebiliyor.

Merkezin öne çıkan teknolojilerinden V2G, elektrikli otomobillerin enerji sistemindeki rolünü yeniden tanımlamayı hedefliyor. Çift yönlü enerji aktarımı sayesinde araçlar yalnızca elektrik tüketen birimler olmaktan çıkarak ihtiyaç duyulduğunda enerjiyi depolayabilen ve şebekeye geri verebilen mobil kaynaklara dönüşüyor. Elektrik talebinin düşük olduğu saatlerde daha uygun tarifelerle şarj edilen araçlar, ihtiyacın yükseldiği dönemlerde depoladıkları enerjiyi şebekeye aktarabiliyor. Bu yöntem, elektrik şebekesindeki yükün dengelenmesine ve enerji maliyetlerinin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayabiliyor. Gerekli altyapının bulunduğu durumlarda araçlarda depolanan enerji, elektrik kesintileri sırasında evlerin ve yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak için de kullanılabiliyor.

Yapay zeka destekli enerji yönetimiyle kesintisiz şarj

OMODA | JAECOO, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, enerji depolama ve yüksek güçlü elektrik aktarımı alanlarındaki çalışmalarını yeni nesil şarj teknolojileriyle bir araya getiriyor. Markanın Volt-dragon Charger teknolojisi, şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedeflerken Akıllı Enerji ve Şarj Merkezi de elektrik şebekesinden bağımsız çalışabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Ada modu olarak adlandırılan bu özellik, merkezin ana şebekede kesinti yaşandığında kendi enerji altyapısıyla çalışmaya devam etmesine ve araçlara şarj hizmeti sunmasına olanak tanıyor.

Marka, mevcut teknolojilerini geliştirmeyi sürdürürken geleceğin yüksek güçlü enerji aktarım çözümleri üzerinde de çalışıyor. Süper iletken şarj teknolojilerine yönelik araştırmalar, enerjinin daha hızlı ve kesintisiz aktarılmasını sağlayabilecek yenilikçi uygulamalar arasında yer alıyor. Yapay zekâ destekli enerji yönetim sistemi ise güneş enerjisinden elde edilen elektriğin depolanması, ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve tüketimin dengelenmesi süreçlerini daha verimli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Otomobilden eve uzanan enerji ekosistemi!

OMODA | JAECOO’nun enerji teknolojilerine yönelik çalışmaları otomobillerin ötesine geçerek konutları da kapsıyor. Markanın geliştirdiği EnergyCube ev tipi enerji depolama sistemi, güneş enerjisi üretimini batarya çözümleri ve çift yönlü şarj teknolojileriyle bir araya getiriyor. Bu sayede evlerde üretilen elektriğin daha etkin kullanılması ve enerji giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Elektrikli araçların enerji depolama kapasitesinin ev tipi sistemlerle birlikte değerlendirilmesi, kullanıcıların enerji ihtiyaçlarını daha esnek ve sürdürülebilir bir biçimde yönetmesine de imkân sağlayabilecek.

Enerji depolama ürünleri arasında uzun kullanım ömrüne odaklanan Rhino batarya teknolojisine de yer veren marka, katı hâl bataryaları konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde katı hâl batarya örneklerinin zorlu koşullara karşı yüksek dayanıklılık göstermesi, otomotiv ve konut tipi enerji depolama uygulamalarında güvenliğin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

OMODA | JAECOO, enerji üretiminden depolamaya, dağıtımdan tüketime kadar uzanan süreçleri tek bir sistem içerisinde buluşturarak elektrikli araçların akıllı enerji ağlarında daha etkin rol üstlenmesini hedefliyor. Böylece araçların yalnızca enerji tüketen ulaşım çözümleri olarak değil, enerji yönetimine katkı sağlayabilen sistemler olarak değerlendirilmesinin önü açılıyor. Marka, enerji verimliliğini artırmaya, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirmeye ve düşük karbonlu yaşam alanlarını desteklemeye yönelik çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde teknoloji şöleni

OMODA | JAECOO, 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde akıllı enerji teknolojilerinin yanı sıra yenilikçi crossover tasarımını ve açık hava yaşam tarzına yönelik yaklaşımını da ortaya koyuyor. Organizasyon kapsamında tamamen yeni OMODA X modelinin dünya prömiyeri gerçekleştirilirken modelin geleceğin mobilitesine yönelik yeni seçenekler sunması bekleniyor. iCAUR, genç tüketicilerin beklentilerine ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümlerine odaklanırken AiMOGA da robotik teknolojiler ve akıllı yaşam alanlarına yönelik yeniliklerini sergiliyor. Böylece Chery Grubu bünyesindeki markalar, farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek grubun çok markalı inovasyon yaklaşımını kapsamlı bir teknoloji deneyimiyle tanıtıyor.