Baba parası yiyenler aman dikkat! Tam bir "dingil tuzağı"! Bu, düpedüz soytarılık

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, adına "NFT" denilen soytarılığı köşesine taşıdı. NFT'nin tam bir "dıngıl tuzağı" olduğunu belirten Ardıç, "Sokağa atacak paranız bolsa, takılınız. Özellikle, baba parası yiyen Z kuşağı takılsın. Zaten bu tuzaklar hep onlar için" deyip şunları kaydetti:

"NFT diye bir soytarılık var, biliyorsunuz.

Binlerce dolar veriyorsunuz, bir şeyin resmi ilelebet sizin oluyor.

Bilgisayarda tabii.

Bir siteden alıp kessen yapıştırsan hiç makbul değil, ille NFT olacak.

Arsa bile satıyorlar, İstanbul'un yarısı "sanal sanal" sizin oluyor.

Sokağa atacak paranız bolsa, takılınız.

Özellikle, baba parası yiyen Z kuşağı takılsın.

Zaten bu tuzaklar hep onlar için...

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Donald Trump'ın boy boy resmini yapmışlar. fotoğraf falan değil, elle yapılmış.

Birbirinden kötü, birbirinden zevksiz ve ancak "Amerikan ergenlerinin" para verip alacağı keleklikte...

Çeşitli kılıklarda: Süpermen kılığında, astronot kılığında, kovboy kılığında, boksör kılığında...

Göğsünde S yerine T harfi var tabii. Pelerini var, çizmeleri falan da var.

Belki özel uçağıyla Washington'a Kongre'yi basmaya giden ve "Kuzeyliler'in başkentine saldırdık" diyen Teksaslı manyak karı almıştır.

Tam 45 bin parça... Seç beğen al!

Tanesi 99 dolar.

Eh, her ergenin verebileceği bir para...

Bizim ergenlerden söz etmiyorum, bizim parayla 2 bin liraya geliyor.

Hayrettir, NFT piyasasında abuk sabuk şeylere yüz binlerce dolar yağdıranlar bundan fazlasına kıymamışlar.

Bu işten 4 milyon 460 bin dolar gelir elde edilmiş.

Enjoy, suckers."