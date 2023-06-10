Baba-oğulun saltanat kavgası

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği fondaş gazeteler ile paralı trolleri, 14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP liderini devirmek için her yolu denerken, “istifa” çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mezhepçi delege kadrosu ise “değişime” direniyor. Hiziplerin partisi CHP’de yaşanan taht kavgasını değerlendiren uzmanlar, zaten bitik bir parti olan CHP’nin ülke gündeminden düşmesi gerektiğini savunuyor.

Seçim mağlubu CHP'de ortalık toz duman

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ezici üstünlüğüyle biten Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ‘değişim’ vurgusu yaparak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve besleme medyası resmen gemileri yakarken, “istifa” çağrılarına kulak tıkayan ve mezhepçi delege kadrosuna güvenen Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmamak için direniyor. Her fırsatta “değişim” talebini yineleyen İmamoğlu, üstü kapalı şekilde genel başkanlığa talip olduğunun sinyalini verirken, kendi belirlediği “A takımı” ile partinin yönetimini tekeline alan Kılıçdaroğlu, göstermelik kurultay ilanıyla zaman kazanıyor. İmamoğlu’nun fonladığı Sözcü, Cumhuriyet gibi gazeteler ile Uğur Dündar, İsmail Saymaz gibi yandaş kalemşörler de CHP liderine karşı tavır takınarak Kılıçdaroğlu’na “çekil” çağrıları yapıyor. Aralarında Murat Karayalçın’ın da olduğu CHP’nin ağır topları ile Engin Altay gibi Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimler de “çekilmeyi bilmek lazım” diyerek değişim çağrılarına öncülük ediyor.

Bir yanda değişim diğer yanda direniş

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP’de başlayan taht kavgasına açıktan dahil olan yandaşlardan bazıları şöyle:

7 dönemdir CHP’den milletvekili yapılan ancak yeni MYK’da görev almayan Engin Altay, “Bu seçime ‘başarı’ diyenin aklından şüphe ederim” diyerek, Kılıçdaroğlu’na “çekilmeyi bilmek lazım” çağrısı yaptı.

“Parlamenter sistem olsaydı bu sonuç hezimetti. Büyük bir başarısızlık olarak görüyorum” diyen CHP’nin ağır toplarından eski bakanlardan Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun örgütleri kendisine bağlamasına da anlam veremediğini belirterek örgüt yapısının değişmesini istedi.

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İstifa çağrılarına cevap veren CHP’li Faik Öztrak, “CHP bir çadır partisi değildir. Bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın” şeklinde konuşarak, değişime partinin karar verilebileceğinden bahsetti.

CHP’de ikinci adam konumuna yükselen Grup Başkanı Özgür Özel, “CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa edecek mi” sorusuna, “Henüz bir karar verilmiş değil. Kendi kararını kendi verecek” diyerek, partideki “tek adam diktasına” dikkat çekti.

Tek meziyeti hamamböceği kovalamak olan ve İmamoğlu’ndan yana tavır takınan sözde duayen gazeteci Uğur Dündar, yeni MYK üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Toplumun değişimden beklentisi, onun istifa etmesiydi!” dedi.

Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu’na açık açık destek veren Fatih Portakal, İsmail Saymaz da yenilgi sonrası CHP lideri için “İstifa etmeli” açıklamasında bulundu.

Enkaza dönen CHP ülke gündeminden düşmeli

Hiziplerin partisi CHP’deki “baba-oğul” kavgasını gazetemize değerlendiren Gazeteci Yazar Murat Özer, şunları dile getirdi: “CHP’nin artık Türkiye’nin gündeminden düşmesi gereken bir parti olduğunu düşünüyorum. Büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Parlattıkları adayları, CHP’nin kemikleşmiş oylarından bir gram fazlasını almayı başaramadı. Kendi beceriksizlikleri ile 4 tane minik sağ partiyi de Meclis’e soktular. Ortada hiçbir başarı söz konusu değil. Şimdi de birbirlerine düşmüş durumdalar. Türkiye’yi yönetmek gibi bir dertleri yoktu zaten. Başından beri bir koltuk kavgası vardı. Şimdi o kavga parti içerisine yayılmış durumda. Buradan bir şey çıkmayacak. Çünkü CHP’de lobiler var. Tunceli lobisiyle, Trabzon lobisi şu anda karşı karşıya gelmiş durumda. Hizipler, klikler var. Türkiye’yi yönetmeye aday bir siyasi parti için gerçekten utanılacak şeyler bunlar. Onun için CHP’nin artık Türkiye gündeminden düşmesi gerekiyor. CHP ile ilgili hiçbir şey konuşulmaması lazım. Ortada mağlup olmuş, yok olmuş, bitmiş, tükenmiş, Türkiye’ye hiçbir şey vadedemeyecek hale gelmiş bir enkaz var. O enkazı konuşarak, Türkiye’deki konuşulması gereken olumlu gündemi daha fazla arka plana atmamak lazım diye düşünüyorum.”