Baba-oğul PKK kuryeliği yapmışlar: 'Kimse onlardan şüphelenmez'

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz 22 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen gizli tanık "WADX21AK", şüphelilerin örgüt elemanlarına nasıl yardımda bulunduğuna yönelik bilgiler aktardı.

'KİMSE ONLARDAN ŞÜPHELENMEZ'

Şüpheliler arasındaki F.C'nin örgütün kırsal alandan gelen mensuplarını ikametinde barındırdığını ileri süren gizli tanık, "Örgütün kırsal alanından gelen talimatlarını oğlundan alır, örgüt mensuplarına iletir. Kurye ve milislik yapar. Şifreli mesajlar oğluna geldiği ve gelen mesajları oğlundan aldığı için kimse onlardan şüphelenmez." ifadesini kullandı.

EVLERİNDE BARINDIRMIŞLAR

İddianamenin değerlendirme bölümünde, ''Şüphelilerin, dosya kapsamında 'WADX21AK' kod isimli gizli tanığın beyanları doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan şahısları ve şehir yapılanması kapsamında faaliyet yürüten şahısları evlerinde barındırıp bu şahısların eylemlerini gerçekleştirmeleri doğrultusunda yardım sağlayarak üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığından, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, savunmalarına yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.