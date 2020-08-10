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Yerel

Baba ile oğlunun miras kavgasında kan aktı

Bursa'da bir oğul, miras konusunda tartışma yaşadığı babasını bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 08:22:00 -
Baba ile oğlunun miras kavgasında kan aktı

Bursa'da gece vakti baba ile oğlu arasında miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada baba, oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Gözünü kırpmadan babasını bıçakladı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Demetevler mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, gece saat 01.00 sıralarında baba ile oğlu arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu oğul E.D., babası B.D.'yi bıçakla yaraladı.

Gözaltına alındı

Baba B.D. yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğul E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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