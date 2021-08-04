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Gündem ‘Baba evini terk edin’ diyen Mine Cumhuriyet’i terk etti
Gündem

‘Baba evini terk edin’ diyen Mine Cumhuriyet’i terk etti

Kemalist Cumhuriyet'te sendika tartışma büyüyor. Gazeteden önce Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ayrıldı. Sonra ise Mine Söğüt veda kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 12:33:00 -
‘Baba evini terk edin’ diyen Mine Cumhuriyet’i terk etti

Kemalist Cumhuriyet’te deprem devam ediyor. Gazetenin genel yayın yönetmeninden sonra aile karşıtı yazarı Mine Söğüt de yol aldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazeteden ve 3 yıldır yürüttüğü genel yayın yönetmenliğinden, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "emek ve sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi gazetecileri sendikadan istifa etmeye zorlaması, aksi takdirde Genel Yayın Yönetmenliğini bırakmasını istemesi üzerine bu kararı aldığını kaydetmişti. Devamındaki tartışmalara aile karşıtı yazar Mine Söğüt de katılmıştı.

'Kadın cinayetlerinden' İslam ve geleneklerini sorumlu tutan iğrenç yazıları imza atan ve büyük tepki toplayan aile karşıtı Mine Söğüt, bugünkü yazısı ile 8 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı. Geçen hafta gazetede çıkan sendika kavgasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifasını hatırlatan Söğüt, "Benim ayrılma kararımla genel yayın yönetmeninin ayrılma gerekçesi birbirine karışmasın diye, notu ve yazıyı geri çekip gündeme dair 'Patron çıldırdı' başlıklı yeni bir yazı yazmıştım. Gazetede her şey artık tatlıya bağlandığı, mesele netleştiği için geçen hafta aldığım kararı şimdi uyguluyorum" dedi.

Genç kızlara ‘Baba evini terk edin’ çağrısı yapmıştı

Söğüt, “Hayatınızın hedefine “evliliği” değil, mutluluğu koyun. Sevişmenin kirlenmek olduğu safsatasını da hemen unutun. Cinsiyetçi deyimlerin utanç verici mirasını reddedin. O baba evini terk edin. Kaçın o evden, size dayatılan hayatı değil, kendi tercih ettiğiniz hayatı yaşayın. O tekinsiz baba evini terk edin kızlar; derhal terk edin.” ifadelerini kullanmıştı.

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