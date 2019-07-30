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BABA-DER Başkan Yardımcısı Ramazan Tan’dan çarpıcı tespit: 6284 sayılı yasa aileleri yıkım projesi olmuştur

İstanbul Sözleşmesi bağlamında aileyi tehdit eden yasaları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren BABA-DER Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Aile toplumun temelidir. Aile yıkılırsa devlet de kalmaz, millet de kalmaz, nesillerimiz de yok olur.” dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:36

  Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, medyada erkeğin sesinin duyulmadığının altını çizdi ve “Aileyi yıkan yasaların başında 6284 geliyor, onun dayandırıldığı bir İstanbul Sözleşmesi var ve İstanbul Sözleşmesi’ni meşru kılan bir CEDAW sözleşmesi var. CEDAW’ın neticesinde değiştirilen Türk Medeni Kanunu ile aile tamamen parçalanmıştır. 6284 sayılı yasa aileleri yıkım projesi olmuştur.” diye konuştu.

“Dinimize, geleneğimize uygun bir kanun tasarlanmalıdır!”

“Bütün televizyonlarda ‘kadınların sesi duyulmuyor’ diye bin kere kadının sesini duyuyorsunuz. Buna rağmen erkeğin sesi bir kez dahi çıkmıyor.” diyen Tan, ifadelerini şöyle sürdürdü: “6284 sayılı kanunda fecaat olan şey, kadının beyanı ile erkeğin evinden 6 ay süreyle uzaklaştırılmasıdır. Enteresan olan, Aile Bakanlığı ‘bu kişilerin arasında ne tür bir sorun var’ diye bir görevli dahi göndermemektedir. Bir diğer itiraz ettiğimiz konu ise, bu uzaklaştırmaların neredeyse tamamı iftiradan kaynaklanıyor olmasına rağmen, kimsenin iftiradan suç almamasıdır. Polis, KADES uygulaması yaptı. Bu uygulamada 1000 ihbarın 985’inin iftira olduğu belli oldu. Çözüm, dinimize, geleneğimize uygun bir kanun tasarlanmasındadır. Batıdan gelen yasalar toplumu ifsat etmiştir.”

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:36
  1. İstanbul
  2. BABA-DER Başkan Yardımcısı Ramazan Tan
  3. 6284 sayılı kanun

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