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Spor Baba 5. golünü attı
Spor

Baba 5. golünü attı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 09:14:00 -
Baba 5. golünü attı

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında 3-1 kazandığı Ümraniyespor maçında Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 28 maçta 19 müsabakada görev alan Mame Baba Thiam beşinci golünü kaydetti. Ümraniyespor maçına ilkonbirde çıkan ve 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ve 82 dakika oyunda kalyan Thiam, sonrasında yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

Thiam, bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşadı.

 

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