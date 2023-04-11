Baba 5. golünü attı
Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında 3-1 kazandığı Ümraniyespor maçında Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 28 maçta 19 müsabakada görev alan Mame Baba Thiam beşinci golünü kaydetti. Ümraniyespor maçına ilkonbirde çıkan ve 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ve 82 dakika oyunda kalyan Thiam, sonrasında yerini İlhan Parlak’a bıraktı.
Thiam, bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşadı.