Baascı Vatan Partisi: Esed ülkesini koruyor! O füzeler Ankara'ya atıldı...



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bedri Gültekin, Malatya'da parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin katıldığı toplantıda Gültekin, 14 Nisan gecesi ABD'nin Suriye'ye ağır bir füze saldırısında bulunduğunu belirtti.

O FÜZELER ANKARAYA ATILMIŞTIR



Suriye'ye yapılan füze atışını Türkiye'ye yapılmış sayan Gültekin "Gerçekte Şam'a ve Suriye'nin diğer şehirlerine atılan füzeler, Ankara'ya atılmıştır, İstanbul'a atılmıştır, Malatya'ya atılmıştır. Büyük gerçek budur. Türkiye'de yaşayan herkesin bilince çıkarması gerek en büyük gerçek budur. Suriye'ye atılan füze Türkiye'ye atıldı" dedi.

ESED'İN ZULMÜYLE TÜRKİYE'NİN VATAN MÜDAFASINI KARIŞTIRDI

Esed'in halkına yaptığı vatan savunmasıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini eş değer gören Gültekin" Suriye yönetimi 6 yıldır emperyalizm tarafından desteklenen, emperyalizm tarafından beslenen Amerika ve İsrail tarafından beslenen, desteklenen terör örgütlerine karşı vatanını savunuyor. Yanı başımızda olan olay budur. Türkiye nasıl bugün teröre karşı kendi vatanını savunmak göreviyle karşı karşıysa, Suriye hükümeti de kendi vatanını savunuyor" dedi.

DAHA ÖNCEDE AYNI YALANI KULLANDILAR

ABD'nin daha önce Irak'ta da kimyasal yalanını öne sürdüğünü söyleyen Gültekin " ABD bu yalanı 1991 Körfez Savaşı öncesinde de kullandı. 2003'de Irak'ı ikinci sefer işgal etmeden önce de kullandı. 'Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahlar vardır' dedi ve 1.5 milyon Müslüman Iraklıyı katletti, bu yalan üzerine. Bu gerçek herkesin hafızasında tazeyken o yeni yalana niye inanılıyor? ABD'nin, İsrail'in hayatı yalan" dedi.