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Baascı Vatan Partisi: Esed ülkesini koruyor! O füzeler Ankara'ya atıldı...

VatanPartisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, ABD'nin Suriye'de kimyasal saldırı kullandığı iddiasının daha önce kullandığı yalanlardan birisinin olduğunu söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:25
Baascı Vatan Partisi: Esed ülkesini koruyor! O füzeler Ankara'ya atıldı...


Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bedri Gültekin, Malatya'da parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin katıldığı toplantıda Gültekin, 14 Nisan gecesi ABD'nin Suriye'ye ağır bir füze saldırısında bulunduğunu belirtti.

O FÜZELER ANKARAYA ATILMIŞTIR

Suriye'ye yapılan füze atışını Türkiye'ye yapılmış sayan Gültekin "Gerçekte Şam'a ve Suriye'nin diğer şehirlerine atılan füzeler, Ankara'ya atılmıştır, İstanbul'a atılmıştır, Malatya'ya atılmıştır. Büyük gerçek budur. Türkiye'de yaşayan herkesin bilince çıkarması gerek en büyük gerçek budur. Suriye'ye atılan füze Türkiye'ye atıldı" dedi.

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Esed'in halkına yaptığı vatan savunmasıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini eş değer gören Gültekin" Suriye yönetimi 6 yıldır emperyalizm tarafından desteklenen, emperyalizm tarafından beslenen Amerika ve İsrail tarafından beslenen, desteklenen terör örgütlerine karşı vatanını savunuyor. Yanı başımızda olan olay budur. Türkiye nasıl bugün teröre karşı kendi vatanını savunmak göreviyle karşı karşıysa, Suriye hükümeti de kendi vatanını savunuyor" dedi.

DAHA ÖNCEDE AYNI YALANI KULLANDILAR

ABD'nin daha önce Irak'ta da kimyasal yalanını öne sürdüğünü söyleyen Gültekin " ABD bu yalanı 1991 Körfez Savaşı öncesinde de kullandı. 2003'de Irak'ı ikinci sefer işgal etmeden önce de kullandı. 'Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahlar vardır' dedi ve 1.5 milyon Müslüman Iraklıyı katletti, bu yalan üzerine. Bu gerçek herkesin hafızasında tazeyken o yeni yalana niye inanılıyor? ABD'nin, İsrail'in hayatı yalan" dedi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:25
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Bedri Gültekin
  5. Vatan Partisi
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • KK1 gün önce
    Miraç gecesi müslümanlari füzelerle vuran KÜFFAR IRDUSUNU alkişlayanlarin yüzüne tükürün.siz abd nin altina yatin biz müslümanlarin yaninda yer alacagiz.sizin gibi dinci dinsizler yüzünden imam hatipler DEİZME kayıyor.Allah sizi mahşerde küffar ordusuyla halkeder inşallah.feto feto dediniz sizin yaptığiniz onun yanında bin kez daha tehlikelidir. ALLAH SIZI KAYREYLESIN.AMIN
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