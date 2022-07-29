B6 vitamini nedir? Halsizliğin asıl nedeni B6 vitamin eksikliği! B6 vitamini içeren besinler

Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni ile makro ve mikro besin ögelerine olan gereksinimin tam olarak karşılanması gerekir. Besinlerin yapısında yer alan protein, karbonhidrat ve yağlar makro besin ögelerini oluştururken mikro besin ögeleri ise vitamin ve minerallerdir.

B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro besin ögesidir. Beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir. Bu görevine bağlı olarak bilişsel fonksiyonların yerine getirilmesi için piridoksinin yeterli miktarda alınması gerektiği söylenebilir. Proteinlerin ve glikojenin metabolizmasında görevleri bulunan B6 vitamini bu besin ögelerinin temel yapı taşlarına ayrıştırılarak vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan proteinlerin sentezi için de B6 vitamini gereklidir. Bunların yanı sıra homosistein metabolizması ve sistein sentezi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi gibi birçok görevleri bulunmaktadır.

Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, B6 vitaminin, astım, otizm, kardiyovasküler hastalıklar, karpal tünel sendromu, diyabet, epilepsi, depresyon, böbrek taşı varlığı ve osteoporoz hastalıkları ve gebeliğe bağlı bulantı ve kusmada faydalı olduğunu söyledi.

B6 vitamini nelerde var? B6 vitamini eksikliği belirtileri

B6 vitaminin, yumurta beyazı, baklagiller, soya fasulyesi, kuruyemiş, tahıllar ve zenginleştirilmiş tahıllarda bol miktarda bulunduğunu aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"B6 vitamini eksiliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimindeki azalmaya bağlı olarak kansızlık (anemi) gelişerek sürekli yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğü oluşur. Deri döküntüleri, dudaklarda çatlama, ağız ve dudakların çevresinde kuruluk ve dökülmeler yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflığı ile enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yükselir.

BEBEKLERDE HUZURSUZLUK, SÜREKLİ HUYSUZLUK GÖRÜLEBİLİR

El, ayak, parmaklarda uyuşukluk ile karıncalanma hissi, bebeklerde huzursuzluk, sürekli huysuzluk görülebilir. Hamilelerde ise sabahları aşırı bulantı, bilinç bulanıklılığı, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi bilişsel sorunlara neden olabilir. "

Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında özelliğini kaybedeceğini aktaran Sayar, "Vitamin B6 ışığa karşı duyarlıdır. Aydınlık yerde yüksek sıcaklıkta uzun sürede muamele edilen yiyeceklerdeki vitamin B6'nın bir kısmı vitamin özelliğini kaybeder. Suda erir, su içinde hava ısı ile temas ederse piridoksamin ve piridoksal vitamin özelliğinden kaybeder. Piridoksin ısıya diğerlerinden daha dayanıklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvansal yiyeceklerin yüksek ısıda, özellikle sıvı olarak hazırlandığında moleküler piridoksine yıkılarak vitamin B6 değerinin yarısının kaybolduğuna işaret eden Sayar, "Sterilize edilmiş mamalarda vitaminin yüzde 50'sinin, kahvaltılık tahıl ürünlerinde yüzde 50 ila 70'inin kaybolduğu bildirilmiştir. Hayvanlar ve insanlardaki barsak bakterileri vitamin B6 yaparlar. Barsaklarda yapılan bu vitaminden insanlar yararlanamaz." açıklamasında bulundu. Sayar, yetişkinlerin günlük B6 vitamininin 1.25 ila 1.67mg'ın yeterli olduğunu, kilogram başına ise 25-30 mcg alımının tavsiye etti.

B6 vitamini zararları

B6 vitamini fazlalığı nelere yol açar?

Mide bulantısı, karın ağrısı, iştah kaybı ve mide ekşimesi gibi mide ve bağırsak problemleri gözlenebilir. Uyuşukluk ve ağrı, yürüme güçlüğü, kollarda ve bacaklarda hareket kontrolünün azalması, dokunma, acı duyma ve sıcaklık algılama gibi duyusal ve nöropatik sorunlar da B6 vitamini fazlalığından kaynaklanabilir.

Günlük B6 vitamini ihtiyacı ne kadar?

Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'ne göre yetişkin bireylerde günlük B6 vitamini gereksinimi 1,3 miligramdır. 51 yaş sonrasında vitamine olan gereksinim erkeklerde 1,7 miligram, kadınlarda ise 1,5 miligrama yükselir.