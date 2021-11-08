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Kadın - Aile B6 vitamini nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

B6 vitamini nedir, faydaları nelerdir?

B6 vitamini nedir, bağışıklık sistemi ve kan seviyelerindeki azalma için önemli olan ışığa ve alkali ortama duyarlı besinlerden aldığımız vitamindir.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 20:51:00 - 2021-11-08 20:55:02
B6 vitamini nedir, faydaları nelerdir?

B6 vitamini nedir, bağışıklık sistemi ve kan seviyelerindeki azalma için önemli olan ışığa ve alkali ortama duyarlı besinlerden aldığımız vitamindir.

B6 Vitamini (Piridoksin): Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına, beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve protein sentezini destekler. B6 vitamini içeren besinler et, balık, kümes hayvanları, baklagiller, soya peyniri ve diğer soya ürünleri, patates, muz ve karpuz gibi narenciye olmayan meyvelerdir.

B6 Vitamininin Faydaları 

• Enzimlerin sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar. 

• Hücrelerin çoğalmasında, çok önemli bir yere sahiptir.

• B6 vitamini vücutta normal enerji oluşumuna katkıda bulunur.

• Yorgunluk ve bitkinliğin azaltılmasına katkıda bulunur.

• Normal homosistenin metabolizmasına katkıda bulunur.

• Normal kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna ve bağışıklık sisteminin korunmasına katkıda bulunur.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudumuzu hastalıklardan korur.

• Kan üretimine destek vermesi nedeniyle böbreklerin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar.

• Uykusuzluk problemini önler.

• Kas kasılmalarını ve krampları önler.

• Yağ yakımı sürecini hızlandırdığı için kilo verme konusunda yardımcıdır.

• Sinir, stres etkilerini azaltır.

• B6 vitamini beyindeki kimyasal olaylar için önemlidir.

B6 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?


• Uzun süreli yorgunluk, halsizlik 

• Dil ve deride çatlaklar

• Kas kaybı

• Zihinsel yorgunluk

• Unutkanlık ve konsantrasyon eksikliği

• Sürekli depresyonda hissetme 

• Ciltte kızarıklık ve kaşıntı 

• Sık sık grip ve nezle olma

• Huzursuzluk 

• Kansızlık

• Enerji düşüklüğü ve bitkinlik

Hangi yiyeceklerde bulunur?

- Hayvansal kaynaklı olarak; böbrek, ciğer, beyin, yumurta sarısı, balık, tavuk gibi ürünlerde.

- Bitkisel kaynaklı olarak ise; muz, avokado, patates, ıspanak, bezelye, yulaf gibi besinlerde bulunur.

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