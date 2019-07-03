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B12 vitamini yönünden zengin gıdalar hangileridir?

Vücut için olmazsa olmazlar arasında yer alan B12 vitamini düzenli tüketilmediğinde birçok sağlık sorununa yol açar.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:13
B12 vitamini yönünden zengin gıdalar hangileridir?

B12 vitamini sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Suda çözülebilen vitaminlerden olan B12, az da olsa vücutta depolanabilir. Günlük olarak vücutta 4 mg depolanabilen B12, eksikliği durumunda birçok sağlık sorununa yol açar. Depolama oranı bir hayli düşük olan B12'yi her gün tükettiğimiz gıdalarla depolamamız gerekiyor. Bu nedenle günlük beslenme programlarınıza mutlaka B12 yönünden zengin gıdaları eklemelisiniz.

B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Soluk cilt rengi önemli bir göstergedir.

B12 vitamini yetersiz olduğunda kendinizi daha yorgun hissedersiniz.

B12 eksikliği dikkat ve hafıza problemleri yaşanmasına yol açabilir.

Vücut yoğun şekilde B12 eksikliği yaşarsa; yürümede, denge kalmada zorluk yaşayabilirsiniz.

Ağız içinde sık sık tekrarlayan aftlar da B12 eksikliğinin en önemli göstergesidir.

B12 eksikliğinden kaynaklanan anemi nefes darlığına ve baş dönmesine yol açabilir.

Bu önemli vitamin eksikliğinde psikoloji de olumsuz etkilenebilir.

Günlük B12 ihtiyacı ne kadardır?

  • 7-11 ay: 0.4 mg
  • 1-3 yaş: 0.6 mg
  • 4-6 yaş: 0.7 mg
  • 7-10 yaş: 1.0 mg
  • 11-14 yaş: 1.4 mg
  • 15-17 yaş: 1.6 mg
  • 18+ yaş: 1.6 mg+
  • Hamilelik döneminde: 1.9 mg
  • Emziren anne: 2 mg 

B12 yönünden zengin gıdalar hangileridir?

Kuzu eti

Dana eti

Dana karaciğer

Sardalye

Tahıllar

Ton balığı

Alabalık

Somon balığı

Süt

Yoğurt

Peynir

Yumurta

Baklagiller

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:13
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