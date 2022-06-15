B12 vitamini nedir? Eksikliği, takviyesi ve B12 vitaminin faydaları

Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında, beyin sağlığı, DNA üretimi mutlaka alınması gereken b12 eksikliği sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, dikkat dağınıklı, depresyon ve yorgunluk başta olmak üzeri pek çok hastalığında habercisi olabilir. Yaşlılarda, et ürünleri tüketmeyenlerde ve sindirim sistemi bozukluğu olanlarda sıklıkla b12 vitamini eksikliği görülür.

B 12 vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. B12 vitamini nelerde var, faydaları ve zararları nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca b12 eksiliği için ne yapılması gerektiği hakkında bilgiler yazımızda.

B12 Vitamini Nedir?

Aynı zamanda siyanokobalamin veya kobalamin olarak da bilinen B12 Vitamini, B vitamini ailesinin (tiamin, niasin, B6 vitamini ve folat gibi) bir parçası olan suda çözünür bir vitamindir. Bu vitaminler, adrenal fonksiyonun desteklenmesine ve sağlıklı bir sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca metabolik işlemler için gereklidir ve DNA sentezi için de çok önemlidir. B12 Vitamini, insan vücudunun, yeni DNA, kırmızı kan hücreleri, proteinler, hormonlar ve lipitler (yağlar) üretmesi için de ayrı bir önem taşır.

B12 Vitamini Ne İşe Yarar?

B12 vitamini bilimsel adı ile cobalamin et ve balık’da bulunan vitaminlerden biridir.

Kalp sağlığını korur

Metabolizmayı hızlandırır ve enerji verir

B12 vitamini bağırsaklarda bakteriler tarafından üretilerek kana karışır. Kadınlarda hormonal dengeyi sağlamak için çok önemlidir. Sinir ve kas tahribatını önleyen b12 vitamini sağlıklı bir uzun için çok faydalı ve gereklidir.

B12 vitamini hangi meyve ve sebzelerde bulunur?

B12 vitamini içeren sebzeler arasında; mercimek, brokoli, pancar, barbunya, ıspanak, taze fasulye, bezelye, maydanoz gibi sebzeler sıralanabilmektedir. Bununla birlikte b12 vitaminini içeren çeşitli meyveler bulunmaktadır. Narenciye, avokado ve muz en fazla B12 vitaminini bulunduran meyvelerdir

B12 Vitamini Faydaları

B12 vitamini faydaları nelerdir, b12 vitamini neye iyi gelir hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Kalp sağlığını korur

Sağlık beyin yapısına karşı etkilidir

DNA sentezi yaparak enerji verir

Hafızayı güçlendirir, dikkat dağınıklığını önler

Halsizlik ve yorgunluğu önler

Kandaki oksijenin taşınmasında etkilidir

Felç ve yüksek tansiyon tansiyona karşı damarları korur

Saç, cilt ve tırnakların sağlıklı olmasını sağlar

Yeni hücre oluşumunu hızlandırır

Cildin yaşlanmasını geciktirir daha canlı cilt görünümü sağlar

Denge bozukluğu ve hareket bozukluğuna iyi gelir

Göz kaybını önler

Kısırlığı önler, doğurganlığı yükseltir

Kansere yakalanma riskini düşürür

Sigara ve alkolün etkileri azaltır

B12 Vitamini Eksikliği Belirtileri

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında vücutta aşırı yorgunluk, kaslarda hissedilen zayıflık, nefeste meydana gelen daralmalar, baş dönmesi, uyuşukluk hissi, kalp çarpıntısı, diş eti kanamaları, ağız yaraları, mide bulantısı, iştahsızlık ve ishal sayılabilir. B12 Vitamini eksikliği kendiliğinden yavaşça ortaya çıkabilir ve bir süre tanımlanamayabilir. B12 vitamini eksikliği, hafıza problemleri, zihin bulanıklığı ve hatta bunamaya yol açabilen zararlı anemi bile üretebilir.

B12 vitaminini sadece hayvansal gıdalardan elde edildiğinden, vejeteryanlar, özellikle hayvansal ürün tüketmeyen vegan çocuklar arasında vitamin eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, yaşlılar ve B12 vitaminini bağırsak kanalından ememeyen sistemi sahip hastaların yanı sıra gebeler ve kanama veya bağırsak rahatsızlıkları yaşayanlar da risk altındadır. Ayrıca B12 vitamininden yoksun olan bebekler, yüzde oluşan titremeler gibi olağan olmayan hareketlerin yanı sıra refleks sorunları, beslenme güçlüğü, tahriş ve B12 vitamini eksikliğinin tedavi edilmemesi durumunda ortaya çıkan büyüme problemleri yaşayabilir.

B12 Vitamini Eksikliğinin Nedenleri

Yetersiz beslenme, belirli sağlık koşulları ve mide ekşimesi ilacı gibi koşullar B12 vitamini de dâhil olmak üzere vücudun, yeterli miktarda vitamin almamasına yüksek oranda katkıda bulunabilir. Vejeteryanlık ve hamilelikte zayıf, sağlıksız beslenme B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.Ayrıca aşağıdaki koşullar vücudun yeteri kadar B12 vitamini emmesini engelleyebilir:

Yüksek oranda alkol tüketimi,

Crohn hastalığı,

Pernisiyöz anemi,

Sindirim sistemi rahatsızlıkları,

Bazı enfeksiyonlar,

Çölyak hastalığı,

Aşırı ve sürekli sigara kullanımı,

Mide veya ince bağırsak ameliyatları.

Antasitler olarak adlandırılan mide ekşimesi ilaçlarının çok uzun süreli kullanımı da B12 vitamin eksikliğine yüksek oranda sebep olabilir.

B12 Vitaminin Görevleri

Suda çözünen b12 vitamini vücutta DNA sentezi, enerji üretimi, sinir sitemi sağlığı, kırmızı kan hücresi yapımı ve beyin fonksiyonlarında etkin bir biçimde görev almaktadır.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?B12 vitamini çoğunlukla hayvansal gıdalarda, bazı sebze ve bakliyatlarda bulunur. Bunlar arasında, süt, kefir, yoğurt, kırmızı et, alabalık, uskumru, ciğer, tavuk, ördek, kaz, kahvaltılık gevrekler, peynir, yumurta, karides, yengeç, brokoli, maydanoz, pancar, mercimek ve bezelye bulunur. Bu gıdalardan alınacak B12 vitamini seviyesi vücutta 3 ile 4 yıl arası depolanabilir.

Günlük Ne Kadar B12 Vitamini Alınmalıdır?

Günlük alınması gereken B12 vitamini mikrogram (mog) cinsinden şunlardır:

6 aylık bebekler: 0,4 mog

7 ile 12 aylık bebekler: 0,5 mog

1 ile 3 yaş arası çocuklar: 0,9 mog

4 ile 8 yaş arası çocuklar: 1,2 mog

9 ile 13 yaş arası çocuklar: 1,9 mog

14 ile 18 yaş arası gençler: 2,4 mog

18 yaştan büyük yetişkinler: 2,5 mog

Gebeler: 2,7 mog

Emziren anneler: 2,8 mog

B12 Vitamini Eksikliği Tedavisi

B12 vitamini eksikliği tedavisi, vitaminin vücuttaki yoğunluğuna, şiddetine ve etkisine bağlı olarak değişir. Vücuttaki B12 vitamini eksikliği hafif ve orta dereceliyse beslenme programıyla bu sorun tedavi edilebilir. Ama vücuttaki B12 vitamini çok eksikse, doktor tarafından B12 takviye tabletleri verilebilir. Ayrıca bağırsaklarda B12 vitamini emilemiyor ve yeterli düzeyde vitamin takviyesi yapılamıyorsa damar yoluyla vitamin takviyesi yapılır. B12 vitamini eksikliği crohn hastalığı, çölyak hastalığı veya alkol problemi gibi altta yatan durumlardan kaynaklıysa öncelikli olarak bu sorunların tedavisi gerekir.

B12 Vitaminin Fazlalığı ve Yüksekliği

B12 vitamini fazlalığı zararlı mıdır ve b12 fazlalığı zarar verir mi sorusuna cevap vermek gerekirse bilinen aksine b12 fazlalığı her hangi bir zarar yada yan etki göstermez. Fazla olan b12 karaciğer tarafından kullanılmak üzere depolanır diğer fazlalık ise idrar yolu ile dışarı atılır.

B12 Vitaminin Zararları

B12 eksikliğinin ciddi zararları olduğunu ve eksikliğinde neler olduğunu yazımızın başında ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık. Tam tersi olarak b12 fazlalığı ve yüksekliğinin her hangi bir zararı ve yan etkisi yoktur. Daha sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak ve b12 eksikliğinin zararlarından korunmak için b12 vitamini alımına önem vermelisiniz.

B12 Değeri Kaç OlmalıB12 vitamini testi aç karın ile yapılmaktadır. Koldan alınan kan ile testi yapılır. B12 vitamini en düşük değeri 150 en yüksek değeri ise 550 mikrogram olarak bilinmektedir. Bu değerler arası normal olarak kabul edilir.

Günlük tavsiye edilen b12 vitamin tüketimi ise kadınlarda 2.4 mikrogram, hamilelerde 2.6 mikrogram, emziren annelerde ise 2.8 mikrogram’dır.

B12 Vitamini Unutkanlığa İyi Gelir mi?

B12 vitamini eksikliği unutkanlık yaptığı bilinmektedir. Vitamin doğal yolla almak yada hap kullanmak unutkanlığa iyi gelmektedir.

B12 Takviyesi Kilo Aldırır mı?

B12 vitamini eksildiğinde kilo kaybı görüldüğünde eksikliği gidermek için vitamin alımı az miktarda olsa lilo artışına neden olabilir. Aslında b12 eksikliğinde kilo kaybına karşın b12 alımında eski kiloya geri dönüleceğinden kilo kaybı demek yanlış olur.

B12 Vitamin Zayıflatır mı?

B12 vitamini vücutta eksildiğinde iştah kaybı ile beraber kilo kaybı görülür. Aslında bu kilo kaybı zayıflamak için değilde vücudun sinyal verdiğini düşünmek gereklidir.

B12 Vitamininin Cilde Faydaları

Sağlıklı saç ve cilt için b12 vitamini çok önemlidir. Cildin yaşlanmasını önleyen, kırışıklarını önleyen bu vitamin yeni hücre oluşumunu destekleyerek cildin daha canlı görülmesini sağlar.

B12 Vitamini Gebelikte Kullanımı

Hamilelerin mutlaka alması gereken önemli vitaminlerden biridir. Anne ve bebek sağlığı için b12 vitamin içeren gıdaları tüketmek bebek sağlığı ve gelişimi için çok önemlidir.

B12 Vitamini Uykusuzluk Yapar mı?

b12 vitamini eksikliği kas ve sinir sistemi de iştahsızlık, sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, bitkinlik, baş ağrısına neden olur. Daha kaliteli bir uyku için b 12 vitamini alımına önem vermek uykusuzluğu önlemek için gereklidir.