B12 eksikliği anemisi neden olur? B12 ve demir, vücutta üretilmeyen, dışarıdan alınan moleküller olduğu için eksiklikleri daha çok beslenme ve emilim kusurlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve sakatatta bulunan B12 vitamininin eksikliği kansızlık ve başka hastalıklara yol açabilir. Vücutta hücrelerin büyümesini sağlayan B12 vitamininin eksikliğinde, hücre bölünmesi zorlaşır ve bir süre sonra kansızlık oluşur. B12 eksikliği anemisi ile ilgili detaylar...

Vitamin B12 nedir?

B12 vitamini merkezi sinir sisteminin etkin faaliyet göstermesi için gerekli olan içinde kobalt bulunan vücudumuzda ki en farklı ve önemli vitaminlerden biridir. Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, diğer tüm B vitaminleri gibi suda çözünen bir vitamindir. B12 vitamini vücudunuz için pek çok şey yapar. Örneğin DNA’nızı ve kırmızı kan hücrelerini oluşturmanıza yardımcı olur.

B12 vitamini en büyük ve en yapısal olarak karmaşık bir vitamindir. B12 vitamini doğal olarak et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere hayvansal gıdalarda bulunur. Bununla birlikte, bazı ekmek ve bitki bazlı sütler gibi B12 ile takviye edilmiş ürünlerde de bulunabilir.

İnsan vücudu, vitamin B12’yi dört yıla kadar saklayabilir. Fazla veya istenmeyen B12 vitamini idrarla dışarı atılır.

Vejetaryen beslenenler B12 vitamin eksikliğine dikkat etmeli

B12 vitamin eksikliği, son yıllarda yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli olan B12, vücut tarafından üretilmez. Kırmızı et, tavuk, balık, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta, yoğurt ve peynirde bolca bulunan B12, sebze ve meyve grubunda bulunmamaktadır. Özellikle vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerin çok dikkat etmesi gereken bir vitamindir. B12 ile zenginleştirilmiş yiyeceklerle takviye yapılabilir.

B12 yönünden zengin besinlerin tüketimine dikkat edilmeli

Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Örneğin balık ya da karaciğerin suda haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi B12 vitaminin kaybını artıran sebepler arasındadır. Etler ızgara yapılırken, sıcaklık ve damlayan suyla B12 vitamininin yüzde 30’u, nemli sıcaklıktaysa yüzde 10-20’sinin kaybolduğu bilinmektedir. UHT yani uzun raf ömürlü sütlerdeki kayıp yüzde 7- 10 civarında iken, yüzde 30 kadarı da kaynamayla kaybolmaktadır.