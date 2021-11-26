Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken bir kez daha yeni varyant haberi geldi. Pek çok kişi ‘B.1.1.529 ne?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

B.1.1.529 varyantı nedir? B.1.1.529 korona varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.

Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.

Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Süper varyant şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü.

Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.