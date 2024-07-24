B-SUV Sınıfının Gözdesi! Hyundai Yeni BAYON Satışa Sunuldu

Hyundai, cesur ve sağlam tasarıma sahip yeni BAYON modelini Türkiye’de satışa sundu. Markanın Türkiye’deki fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği model, aynı zamanda B-SUV segmentinde en çok satılan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Türk tüketicisi tarafından büyük beğeni toplayan BAYON, şimdi de makyajlı versiyonuyla satışlara damgasını vurarak markanın Pazar payını arttırmasında önemli bir rol oynayacak. Yeni BAYON, kapsamlı güvenlik özellikleri ve güncellenen tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor.

Estetik yeni görünüm

Yeni BAYON, Avrupa için özel olarak tasarlanmış crossover SUV gövde tipiyle keskin ve farklı bir tasarıma sahip. Kesintisiz ufuk ışık imzası oluşturmak için tercih edilen ön LED gündüz farları, yeni tip ön tamponla birlikte daha sportif ve daha dinamik bir görsellik sunuyor. Şekli ve deseni yenilenen radyatör ızgarası da otomobile daha cesur ve daha sağlam bir görünüm kazandırıyor. Hyundai BAYON, arkada da yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Dinamik görüntüyü pekiştiren yeni stil 16 ve 17 inç jantlar da otomobilin makyajla beraber gelen özelliklerinden bir diğeri.

Hyundai BAYON, göz alıcı oranları ve güçlü grafik özellikleriyle fark yaratan şık ve havalı bir tasarıma sahip. Ön ve arka taraftaki makyaj operasyonuna ek olarak yan taraftaki dinamik omuz ve kama şeklinde bir görünüm ise olduğu gibi korunmuş. Genel olarak hem araç gövdesindeki hem de ışık mimarisindeki açısal çizgiler, üçgen şekiller ve yatay çizgiler, otomobildeki genişliği vurguluyor.

Gelişmiş iç mekan ve teknoloji

Hyundai'nin müşteri odaklı yaklaşımına uygun olarak geliştirdiği Yeni BAYON, kullanışlı ve geniş bir iç mekan sunuyor. Son teknoloji ürünü dijital kokpit ve üst düzey bilgi-eğlence özellikleri, otomobilin en önemli özelliklerinden biri. Giriş ve orta pakette 4,2 inç LCD gösterge ekranına yer verilirken en üst donanım seviyesinde ise 10.25 inçlik dijital ekran kullanılıyor. 10.25 inçlik “Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon” ise tüm donanım seviyelerinde standart bir özellik olarak sunuluyor.

Yeni BAYON, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı, ön arka USB girişleri ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri de standart olarak tüm versiyonlarda sunuyor. Bu arada öndeki USB-A bağlantı noktası aynı zamanda veri aktarımına da olanak tanıyarak yolcuların telefonlarını aracın bilgi-eğlence sistemine bağlamasına olanak tanıyor. Birinci sınıf 6 hoparlörlü ses sistemi de yolculara yüksek kaliteli bir müzik deneyimi vaat ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni BAYON, ön ve arka yolcu konforunu en üst düzeye çıkarmak için geniş bir yaşam alanı sunuyor. İyi aydınlatılmış bir iç mekana ve geniş bir bagaj alanına sahip olan BAYON, çok renkli ön ortam aydınlatma teknolojisi seçeneğine de sahip.

Son teknoloji güvenlik

Hyundai SUV ailesinin en küçük üyesi olan Yeni BAYON, bir dizi yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrışıyor. Şerit Takip Asistanı (LFA), aracı şeridin ortasında tutmak için çalışıyor. Ön Çarpışma Önleme (FCA) ise önce sesli bir uyarı veriyor ve ardından gerekirse çarpışmayı önlemek için frenlemeyi otomatik uyguluyor. Bu özellik, en üst donanım seviyesinde farklı bir fonksiyon daha sunuyor. Sistem, trafikteki diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri algılamanın yanı sıra karşıdan gelen bir araç ile çarpışmayı önlemek için kavşak içinde de fren uygulayabiliyor.

BAYON, sürücünün dikkati dağıldığında uyaran çeşitli özellikler de içeriyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkati dağılmış sürüşün tespit edilmesine yardımcı olmak için sürüşü analiz ediyor. Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Geri Görüş Kamerası, Arka Park Sensörü ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi özellikleri de tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunarak Avrupa Güvenlik Regülasyonları’nı da (GSR II) rahatlıkla karşılamış oluyor.

İki benzinli motor ve üç donanım seviyesi

Yenilenen BAYON’da iki farklı benzinli motora yer veriliyor. 79 beygir gücündeki 1.2 MPI benzinli atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzımanla kombinlenirken sadece Jump donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Daha fazla verimlilik ve konfor isteyenler ise benzinli 1.0 T-GDI turbo beslemeli motoru tercih edebiliyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik turbo motorun maksimum gücü ise 100 beygir. Ortalama olarak 100 km’de 5.8 lt yakıt tüketen 1.0 lt turbo ünitenin torku ise 1.500 devirden itibaren 172 Nm olarak veriliyor. Yeni BAYON’da kullanılan 1.2 MPI ve 1.0 T-GDI motorlar, Euro 6E emisyon seviyesine de uyumlu hale getirilmiş.

Türk işçisinin emeğiyle İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilen Yeni BAYON’da “Jump”, “Style” ve “Elite” olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Hyundai BAYON’un satış fiyatları ise donanım seviyesi ve motora bağlı olarak 1.095.000 TL ile 1.345.000 TL arasında değişiyor.