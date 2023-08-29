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Gündem B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanma açıklaması
Gündem

B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanma açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-29 09:24:00 -
B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanma açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım'' diyerek bu hususta çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Motosiklet kullanımı yoğun trafikte zamandan kâra geçmeyi ve düşük yakıt tüketimini mümkün kılmasıyla Türkiye'de her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Mevcut yasalara göreyse otoyollarda kullanılması yasak olan 50 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletler B sınıfı, yani otomobil ehliyetiyle kullanılırken, bunun üzerinde ve 500 cc'ye kadar silindir hacmine sahip motosikletler için A1 sınıfı, 500 cc üzerindeki motor hacmine sahip motorları kullanmak için ise A2 sınıfı ehliyet gerekiyor. 

Bakan Yerlikaya, dün akşam yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Motosiklet kullanıcılarının sahip olması gerekli ehliyetler üzerine açıklamada bulundu.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc’lik motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Bu konuda daha önce bir çalışmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya devam ediliyor. Eğitim önemli. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli."
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Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini de söyledi.

 

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Yorumlar

okkeş

Bakanının bakan olması size niye dokunmuş, sanki herhangi bir ilin valisi karar vermiş gibi başlık atmak sizlerin saygınlığına zarar veriyor başkaca birşey yok
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