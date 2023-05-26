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Dünya B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmaları için yasa tasarısı hazırladılar
Dünya

B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmaları için yasa tasarısı hazırladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-26 07:40:00 -
B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmaları için yasa tasarısı hazırladılar

Estonya Savunma Bakanlığı, hazırladığı yasa tasarısı ile B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.

Ukrayna'yı işgali nedeniyle 294 kilometrelik sınırı paylaştığı komşusu Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi.

Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.

Estonya'da halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.

Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.

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