Azubuike resmen Medipol Başakşehir'de

Azubuike resmen Medipol Başakşehir'de10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden "İsmini herkese ezberletmen dileğiyle" başlığıyla yapılan paylaşımla genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla Mısır ekibi Pyramid'den 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Okechukwu Azubuike, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gelmiş ve sezonu orada tamamlamıştı.
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